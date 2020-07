El Vaticano dice no a “tarifarios” para los sacramentos, que la ofrenda sea libre

El Vaticano divulgó este lunes 20 de julio una guía para las parroquias de todo el mundo, en la que pide eliminar las tarifas para las misas y ritos fúnebres y recuerda que en algunos casos los laicos pueden celebrar matrimonios.

El documento, elaborado por la Congregación para el Clero con el título: La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, fue aprobado por el papa Francisco el 27 de junio.

El texto analiza el impacto que ha tenido la globalización y el mundo digital para la iglesia, reconociendo que la parroquia no es sólo un espacio geográfico, sino “un espacio existencial”.

Por ello hace un llamado a la “plasticidad” y a la “creatividad”, de manera de captar las exigencias de los nuevos tiempos y adaptar su servicio a los fieles.

Dividido en 11 capítulos, el documento enumera también una serie de normas ya existentes, y poco aplicadas, e invita a “no negociar” con la vida sacramental.

En Italia un matrimonio en una iglesia histórica puede costar de 200 a 300 euros (entre 220 y 340 dólares), según la página internet especializada en matrimonios panoramasposi.it.

Que la ofrenda sea libre

El último capítulo se detiene sobre las ofrendas por la celebración de los sacramentos: deben ser “un acto libre” de parte del oferente y no deben ser exigidos como si fueran un impuesto o un arancel. La vida sacramental no “mercantilizada –recomienda la Instrucción- y la celebración de la Misa, como las otras acciones ministeriales, no pueden estar sujetas a aranceles, negociación o comercio. Por el contrario, se exhorta a los sacerdotes a dar un ejemplo virtuoso en el uso del dinero, a través de un estilo de vida sobrio y una administración transparente de los bienes de la parroquia. De esta manera, se podrán sensibilizar a los fieles para que contribuyan voluntariamente a las necesidades de la parroquia que también “son suyas propias”.