El Reino Unido pide "estar alerta" ante la Covid-19 al iniciar la desescalada

El lema dejará de ser "quedarse en casa, salvar vidas, proteger el NHS" y conminará a "estar alerta, controlar el virus, salvar vidas".

Por: EFE 10:30 AM / 10/05/2020

El Gobierno del Reino Unido cambiará su mensaje de "quedarse en casa" por el de "estar alerta" al anunciar este domingo su plan de desescalada progresiva del confinamiento impuesto por el coronavirus.



El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, pronunciará un discurso a las 18 GMT en el que presentará un sistema de evaluación del riesgo de cinco niveles con colores y explicará el nuevo eslogan, que ya ha suscitado críticas de la oposición y burlas en las redes sociales.



Según los medios británicos, el sistema comprende el nivel 1 o verde, que significa "seguro"; 2 (amarillo) es "alerta inicial"; 3 (ámbar) indica que "se debe estar en guardia pero es seguro levantar algunas restricciones del confinamiento"; 4 (naranja) significa que "el NHS (servicio nacional de salud) está bajo presión" y el 5 (rojo) es "NHS desbordado".



El lema dejará de ser "quedarse en casa, salvar vidas, proteger el NHS" y conminará a "estar alerta, controlar el virus, salvar vidas", a medida que el Reino Unido pasa del nivel 4 al 3.



El plan de Johnson se aplicará en Inglaterra, la región más poblada, y, aunque se quiere coordinar con el resto de las regiones, los Gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte ya han indicado que seguirán sus propios ritmos de desconfinamiento si las instrucciones de Londres les parecen precipitadas.



Escocia, que registra una mayor tasa de contagio, ha adelantado que prevé mantener el eslogan inicial de "quedarse en casa".



Varios políticos de la oposición laborista, como Andy Burnham, alcalde de Manchester (norte inglés), han criticado la "falta de claridad" del nuevo mensaje", que ha suscitado sarcasmo en las redes.



JK Rowling, autora de la saga de Harry Potter, planteó en Twitter si acaso el coronavirus acecha "con un mostacho y gafas falsos" y se preguntó: "¿Qué demonios significa estar alerta?".



El secretario general del sindicato de Comunicaciones, Dave Ward, opinó que la nueva consigna es "un chiste", y comentó: "es un virus mortal, no un paso cebra".



El humorista Adam Kay observó que "será difícil estar alerta a algo que tiene 0,0001 milímetros de diámetro".



Además del eslogan y el barómetro de alerta, Johnson dará hoy detalles sobre su estrategia para el levantamiento progresivo de las restricciones impuestas el pasado 23 de marzo, si bien ya ha adelantado que será "cauteloso" y no se esperan cambios radicales a corto plazo.



El Gobierno ha confirmado que autorizará la apertura de los centros de jardinería en Inglaterra, con medidas de distanciamiento, y permitirá más de una salida al día para hacer ejercicio, mientras que, según la prensa, podría alentar el regreso al trabajo de aquellos que no puedan hacerlo desde casa.



Es posible que anuncie también la imposición de una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido desde cualquier país menos Irlanda, lo que en principio no serán turistas, puesto que persisten las restricciones de viaje.



En una carta conjunta a "The Observer", los sindicatos británicos avisan hoy de que no recomendarán a sus miembros regresar al lugar de empleo hasta que el Ejecutivo "garantice la seguridad" y sanciones para las empresas infractoras.



El Gobierno, que aún no se ha pronunciado sobre la reapertura de las escuelas, anunció ayer que potenciará el uso de la bicicleta en el retorno al trabajo, pues reconoce que el transporte público no funcionará a su plena capacidad y las medidas de protección implicarán que podrá llevar menos pasajeros.



Antes de su intervención, Johnson se reunirá con sus ministros; el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan; y los jefes de los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en un intento de avanzar en consenso.



El lunes presentará su plan en la Cámara de los Comunes, donde se espera que afronte las críticas de la oposición por su gestión de la pandemia, que ha causado 31.587 muertes en el Reino Unido, el país con más decesos en Europa.



El primer ministro ha sido criticado, entre otras cosas, por su lentitud inicial y por fallar continuamente en su objetivo de hacer 100.000 tests diarios a la población, y además hoy la prensa revela que 50.000 pruebas debieron enviarse a Estados Unidos por problemas en los laboratorios británicos.



Por otra parte, un conjunto de activistas pidió a Johnson por carta este domingo que autorice una investigación sobre el hecho de que, según la Oficina nacional de estadísticas (ONS), las personas negras y de minorías étnicas tienen muchas más probabilidades de morir de este virus.