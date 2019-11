El Psoe y Podemos pactan un gobierno de izquierda en España

Agencias / Con información de El País

Lo que fue imposible durante seis meses se ha desbloqueado en menos de 48 horas. Asó lo reseña el diario El País, de Madrid: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han alcanzado un preacuerdo para formar un Gobierno de coalición, según fuentes socialistas. Iglesias será finalmente vicepresidente del Gobierno —algo que parecía imposible en primavera—, y se trata de un acuerdo "sin vetos", coinciden fuentes socialistas y de Unidas Podemos. El presidente del Gobierno y secretario general del Psoe se reúne al filo de las dos de la tarde en el Congreso de los Diputados con el líder de Unidas Podemos para ultimar los detalles de ese pacto. Sánchez e Iglesias comparecerán juntos tras el encuentro y, según las mismas fuentes, tienen previsto firmar un documento con las bases generales del preacuerdo.

De acuerdo con el diario español, los contactos entre los líderes de Psoe y Unidas Podemos comenzaron en la noche del pasado lunes con la máxima discreción. Después tomaron las riendas de la negociación las respectivas números dos, la socialista Adriana Lastra y la dirigente de Unidas Podemos Irene Montero. Solo al final de esta mañana, cuando el preacuerdo ya estaba encaminado, los socialistas han divulgado un comunicado para anunciar la reunión entre Sánchez e Iglesias. Posteriormente, fuentes del partido confirmaron el acuerdo que había sido imposible tras las elecciones del pasado 28 de abril.

Fuentes socialistas, también reseñó "El País", explicaron que tras el pacto con Podemos habrá contactos con otras fuerzas políticas que apoyaron el pasado año la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Sánchez a La Moncloa. Esta misma mañana, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se mostró partidario de recuperar el bloque de aliados de la moción, que incluiría a los independentistas catalanes.

Alberto Garzón, líder de IU y diputado electo de Unidas Podemos, se ha felicitado en su cuenta de Twitter del acuerdo alcanzado: "Hoy es un día de celebración", ha dicho.

Ayer, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, anunció tras la reunión de la Ejecutiva que Sánchez iba a llamar a Iglesias, previsiblemente también a Pablo Casado, y al resto de partidos "dispuestos a colaborar con el Psor".

Los socialistas quieren un Gobierno de carácter progresista "cuanto antes" porque "no cabe otra alternativa" y desdeñan la posibilidad de una "coalición" con el PP. Ni siquiera contemplan que los populares se puedan abstener. "No cabe esperarlo, su margen es muy escaso, por cercanía en escaños de la ultraderecha y por lo que han manifestado no lo van a hacer, no merece la pena seguir insistiendo", señaló el responsable de Organización.