El Parlamento Europeo condenó la muerte de George Floyd

En el debate, el diputado del Partido Popular Europeo Esteban González Pons incidió en que "el rostro de George Floyd es un espejo que refleja a aquel que se mira" y que los campos de concentración nazis "están en Europa".

Por: EFE 02:49 PM / 17/06/2020

La práctica totalidad del arco del Parlamento Europeo condenó este miércoles 17 de junio la muerte a manos de la policía del ciudadano afroamericano George Floyd en Minneapolis (EE UU), un episodio ante el que muchos eurodiputados pidieron atender la discriminación que también tiene lugar en suelo europeo.



"Me alegra vivir en una sociedad que condena el racismo, pero no nos debemos quedar ahí", pidió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un debate con los eurodiputados a raíz de la muerte de Floyd a finales de mayo, en el que pidió hablar del racismo "de forma abierta y franca".



La presidenta del Ejecutivo europeo apuntó a que la Unión Europea "debe responder a preguntas difíciles" sobre estos asuntos y recordó que la discriminación es "un prejuicio inconsciente" que se halla en el sistema de justicia, los mercados laboral y de vivienda, la educación o la sanidad.



Además, Von der Leyen también apuntó que las minorías raciales están infrarrepresentadas en el hemiciclo de la Eurocámara y, según reconoció, en el personal de la Comisión Europea que ella preside.



"Tener conciencia (del racismo) incluye examinarnos a nosotros mismos, alzar la voz en casos de discriminación y cuestionar nuestros privilegios que damos por sentado", dijo la alemana.



En el debate, el diputado del Partido Popular Europeo Esteban González Pons incidió en que "el rostro de George Floyd es un espejo que refleja a aquel que se mira" y que los campos de concentración nazis "están en Europa".



"El racismo no se cura solo con leyes, con propaganda, derribando estatuas o insultando a los policías", dijo el diputado popular, que pidió "educación y cultura" para contrarrestar el racismo en la UE y "una cuarentena" para quienes lo promueven.



La líder sociademócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, recordó por su parte que la "esperanza" que plantean las manifestaciones en todo el mundo de condena de la muerte de Floyd "exige un compromiso" a los representantes públicos y consideró "inaceptable" que la directiva comunitaria antidiscriminación esté bloqueada en el Consejo, la institución europea que representa a los países.



También el jefe de las filas liberales, Dacian Ciolos, recalcó que el problema del racismo "no es solo americano, sino también europeo" e instó a que lo que está sucediendo en Estados Unidos haga a los europeos "mirarse a sí mismos".



La sueca Alice Bah Kuhnke, de los Verdes, subrayó que, aunque el racismo estructural europeo es diferente al estadounidense, la "señal" que los europeos deben mandar a Estados Unidos también debe ir dirigida a la ciudadanía de la UE.



"Hay verdaderas atrocidades documentadas en nuestra historia colonial que siguen resonando actualmente en formas de discriminación y brutalidad policial", dijo la diputada ecologista.



A la contra del resto de los grupos, diputados como la italiana Susanna Ceccardi, de la ultraderecha de Identidad y Democracia, se refirieron brevemente a la muerte de Floyd y dedicaron la mayor parte su intervención al debate sobre la presencia de símbolos y estatuas de personajes históricos que han practicado la discriminación o el racismo.



"Tirar estatuas no salvará al mundo del racismo. Hay otra plaga que se está difundiendo en el mundo, es la de la ignorancia y la estupidez de los que quieren borrar nuestra historia", dijo la italiana.



También el diputado del grupo conservador Hermann Tertsch (Vox) se refirió a la muerte de Floyd como un capítulo "trágico" que "ha desatado una oleada de racismo y de odio contra la nación americana", y consideró que este episodio de violencia policial "se ha usado políticamente" contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "en una campaña de noticias falsas".



El Parlamento Europeo someterá a votación este viernes 19-J una resolución conjunta sobre este episodio racista, un texto que prevé condenar la muerte de Floyd a manos de la policía y expresar apoyo a las protestas pacíficas que han tenido lugar en las últimas tres semanas en todo el mundo.



El pleno de la Eurocámara de este miércoles comenzó con un minuto de silencio en memoria de Floyd.