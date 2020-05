El Papa rinde homenaje a los sacerdotes y médicos muertos por coronavirus

Se refirió a que "en la historia de la Iglesia ha habido muchos pastores falsos que se aprovechaban, explotaron el rebaño". "No les interesaba el rebaño. Solo estaban interesados en hacer carrera, la política, el dinero".

Por: EFE 09:00 AM / 03/05/2020

El papa Francisco rindió este domingo 3-M homenaje a los sacerdotes y los médicos que han muerto a causa del coronavirus cuando cumplían su misión de ayudar a los demás.



Al oficiar la misa matutina en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta del Vaticano, y con ocasión del domingo del Buen Pastor, Francisco señaló: "Esto me hace pensar en muchos pastores en el mundo, que dan la vida por los fieles. También en esta pandemia, más de 100 aquí en Italia han fallecido", señaló.



Pero añadió que "también pienso en otros pastores que se preocupan por el bien de la gente: los médicos".



"Se habla de los médicos, de lo que hacen, pero también debemos ser conscientes de que solo en Italia murieron 154 médicos en acto de servicio", subrayó el Pontífice.



"Que el ejemplo de estos pastores sacerdotes y pastores médicos nos ayude a cuidar al santo pueblo de Dios", dijo.



El Papa también se refirió después en su homilía a que "en la historia de la Iglesia ha habido muchos pastores falsos que se aprovechaban, explotaron el rebaño".



"No les interesaba el rebaño. Solo estaban interesados en hacer carrera, la política, el dinero", señaló.



Pero, añadió, "el rebaño sabe distinguir entre los pastores, no se equivoca. El rebaño hace confianza en el buen pastor. El estilo de Jesús tiene que ser el estilo del pastor, no hay otro modo", subrayó.