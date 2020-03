El Papa recibió al primer ministro de Italia

La audiencia fue privada. Es evidente que hablaron de la emergencia del coronavirus, después de que Francisco celebrara la bendición Urbi et Orbi, el viernes.

Por: EFE 09:26 AM / 30/03/2020

El papa Francisco se reunió este lunes 30-M con el presidente del Gobierno de Italia, Giuseppe Conte, en plena crisis del país por la pandemia de coronavirus que ha causado cerca de 100.000 contagiados y 10.779 fallecidos.



Se trató de una audiencia privada y no como jefe de Estado y por ello el Vaticano no informó del contenido de la reunión.



Es evidente que el tema central de esta audiencia ha sido el de la emergencia del coronavirus y después de que el papa Francisco celebrase la bendición Urbi et Orbi el pasado viernes en una desierta Plaza San Pedro y rezase por el final de la pandemia en el mundo.

Pero sigue viendo a personas en reuniones individuales y en los últimos días también se reunió con la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi.El Papa y Conte se habían reunido brevemente al final del funeral del cardenal Achille Silvestrini, el 30 de marzo del año pasado, pocos días antes de que naciese el segundo gobierno con él como primer ministro.La primera audiencia oficial en el Vaticano tuvo lugar el año anterior, el 15 de diciembre de 2018, duró 45 minutos y se abordaron temas como las desigualdades sociales, la migración, el medio ambiente y la paz