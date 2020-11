El Papa ratifica empeño para "arrancar el mal" de los abusos sexuales en la Iglesia

Por primera vez, el Vaticano publicó este tipo de investigación, por orden del papa Francisco, y en la que según las conclusiones se prueba que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, a pesar de los continuos rumores (sobre el cardenal McCarrick) , dejaron pasar el asunto al ser mal informados o no tener pruebas ciertas.

Por: EFE 07:41 AM / 11/11/2020

El Papa renovó este miércoles 11-N su cercanía a las víctimas de todos los abusos al recordar que este martes el Vaticano publicó el informe sobre la investigación acerca de la vida del exarzobispo de Washington Theodore McCarrick, expulsado del sacerdocio y del colegio cardenalicio por Francisco tras ser acusado de pederastia.



"Ayer fue publicado el informe sobre el doloroso caso del excardenal McCarrick, renuevo mi cercanía a las víctimas de todos los abusos y el empeño de la Iglesia para erradicar este mal", dijo Francisco tras terminar la audiencia general que por la emergencia sanitaria se ha vuelto a celebrar sin fieles en la biblioteca del palacio apostólico.



El informe publicado tras dos años de investigaciones y de 461 páginas recorre las etapas del ascenso de McCarrick y su llegada a cardenal y arzobispo de Washington, a pesar de los rumores y acusaciones de abusos de poder y sexuales con seminaristas.



Por primera vez, el Vaticano publicó este tipo de investigación, por orden del papa Francisco, y en la que según las conclusiones se prueba que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, a pesar de los continuos rumores, dejaron pasar el asunto al ser mal informados o no tener pruebas ciertas.



El informe, según como ha sido redactado, diseña un sistema durante años de mala información por parte de los obispos y los nuncios al papa; de desestimación de las denuncias anónimas por parte de las víctimas; de superficialidad y de falta de investigación de una conducta considerada entonces impropia, pero que en realidad escondía reiterados abusos sexuales y de poder de un verdadero depredador.



El caso estalló cuando el exnuncio en Estados Unidos Carlo María Viganò pidió en agosto de 2018 en una carta de once páginas, publicada en medios católicos conservadores, la renuncia del papa Francisco al asegurar que éste conocía ya desde 2013 las acusaciones que pesaban sobre el cardenal McCarrick y que le había retirado las sanciones.



El informe prueba que el mismo Viganó no hizo nada contra McCarrick cuando era nuncio a pesar de que se lo pidieron.



También se explica que Francisco sabía sólo "de oídas" los rumores sobre McCarrick, pero que en cuanto hubo una acusación formal de abusos a un monaguillo durante los años 70 se actuó y se llegó a su expulsión del colegio cardenalicio, del sacerdocio y se le obligó a retirarse en una comunidad.