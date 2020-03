El Papa pide un alto el fuego en todo el mundo por el coronavirus

Una vez más, Francisco se asomó a la ventana para bendecir una plaza de San Pedro vacía. Dijo: "Mucha gente llora (...) Y no nos hará daño llorar un poco con el llanto del Señor por todo su pueblo".

Por: Aciprensa / EFE 08:35 AM / 29/03/2020

Francisco pidió este domingo 29 de marzo, quinto domingo de Cuaresma, un “alto el fuego total” en todos los conflictos del mundo debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid 19.

El Santo Padre hizo este llamado como respuesta a la petición del secretario general de la ONU que reclamó un “alto el fuego global e inmediato en todos los ángulos del mundo”.

“Me asocio a cuantos han acogido este llamado e invito a todos a seguirlo deteniendo toda forma de hostilidad bélica, favoreciendo la creación de corredores de ayuda humanitaria, la apertura a la diplomacia, la atención a quien se encuentra en situaciones de gran vulnerabilidad”, dijo el Pontífice.

También deseó que “el compromiso conjunto contra la pandemia pueda llevar a todos a reconocer nuestra necesidad de reforzar los lazos fraternos como miembros de la única familia humana”.

En particular, “que despierte en los líderes de las naciones y en las demás partes en causa un renovado compromiso a la superación de las rivalidades. ¡Los conflictos no se resuelven por medio de la guerra! Es necesario superar los antagonismos y los contrastes mediante el diálogo y una búsqueda constructiva de la paz”.

Asimismo, el Papa aseguró que “en este momento, mi pensamiento va de modo especial a todas las personas que padecen la vulnerabilidad de verse obligados a vivir en grupo: residencias, cuarteles...”.

Instó a evitar tragedias en las cárceles por la pandemia

El papa Francisco instó este domingo a las autoridades a tomar medidas en las cárceles para que evitar que se produzcan tragedias debido a la pandemia del coronavirus, durante el rezo del Ángelus celebrado en el palacio apostólico.



El Pontífice argentino dedicó tras el rezo un mensaje especial a todas las personas que en estos tiempos están obligadas a vivir en espacios con otras personas como las residencias de ancianos, los cuarteles y en especial quiso recordar las cárceles.



Mencionó un informe de la Organización para los Derechos Humanos en la que advierte del problema en las cárceles "y que esto puede convertirse un tragedia".



Por ello, instó a las autoridades a "que sean sensibles a ese grave problema y tomen las medidas necesarias para evitar posibles tragedias futuras".



El rezo del Ángelus desde hace tres semanas se celebra en la biblioteca del palacio apostólico y se emite en directo por los canales vaticanos, ya que se cerrado la plaza de San Pedro por el coronavirus



Por otra parte, en la misa matutina que el Papa celebra en la capilla de la Casa Santa Marta, Francisco pidió especialmente por las personas que sufren a causa de la pandemia del coronavirus.



"Pienso en tanta gente que llora: gente aislada, gente en cuarentena, los ancianos solos, personas hospitalizadas y personas en terapia, padres que ven que, porque no hay el salario, no podrán alimentar a sus hijos", dijo.



Y añadió: "Mucha gente llora. Nosotros también, desde nuestro corazón, los acompañamos. Y no nos hará daño llorar un poco con el llanto del Señor por todo su pueblo".



En su homilía, el papa reflexionó: "Frente a un mundo que sufre por la pandemia. ¿somos capaces de llorar como Jesús? Muchos lloran hoy. Pidamos la gracia de llorar".



"Que hoy sea para todos nosotros como el domingo del llanto", expresó.