El Papa nombra a una mujer como subsecretaria para las relaciones con los Estados

Designación importante: Francesca Di Giovanni es abogada y nació en Palermo en 1953. En sus 27 años al servicio de la Secretaría de Estado se ha ocupado principalmente de cuestiones relacionadas con migrantes y refugiados, derecho internacional humanitario, derecho internacional privado, la condición de la mujer, propiedad intelectual y turismo.

Por: Agencias / vidanuevadigital.com 10:56 AM / 15/01/2020

El papa Francisco nombró este miércoles 15 de enero, por primera vez, a una mujer subsecretaria de Estado del Vaticano. Francesca Di Giovanni será la subsecretaria para el Sector Multilateral de la Sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, coordinada por el arzobispo Paul Richard Gallagher.

La abogada nacida en Palermo en 1953 era hasta ahora oficial de Relaciones con los Estados. En sus 27 años al servicio de la Secretaría de Estado, se ha ocupado principalmente de cuestiones relacionadas con migrantes y refugiados, derecho internacional humanitario, derecho internacional privado, la condición de la mujer, propiedad intelectual y turismo.

A partir de este 15-E la Sección de Relaciones con los Estados cuenta con dos subsecretarios, puesto que Di Giovanni trabajará junto a Mirosław Wachowski, quien se ocupará el Sector Bilateral.

“Nunca lo hubiera pensado”

En torno ha su nombramiento ha hablado con L’Osservatore Romano, en una entrevista en la que muestra su sorpresa. “Desde hace varios años se piensa en la necesidad de un subsecretario para el sector multilateral: un sector delicado y exigente que necesita una atención especial, porque tiene modalidades propias, en parte diferentes a aquellas del ámbito bilateral. Pero que el Santo Padre me confiara este rol, sinceramente nunca lo hubiera pensado. Es un rol nuevo y trataré de hacer todo lo posible para corresponder a la confianza del Santo Padre, pero espero no hacerlo sola: me gustaría contar con la armonía que ha caracterizado a nuestro grupo de trabajo hasta ahora”, sostiene.

Pese a la sorpresa, la laica italiana está contenta por poder empezar a trabajar ya con los estados sobre temas como el medio ambiente, la protección de las víctimas de los conflictos o la situación de la mujer. Sobre la novedad del nombramiento, Di Giovanni reconoce que “el Santo Padre ha tomado una decisión innovadora, ciertamente, que, más allá de mi persona, representa un signo de atención hacia las mujeres. Pero la responsabilidad está ligada a la tarea, más que al hecho de ser mujer”.

Tras subrayar la atención del Papa hacia el sector multilateral, “que hoy en día es cuestionado por algunos, pero que tiene una función fundamental en la comunidad internacional”, la abogada explica que “una mujer puede tener ciertas aptitudes para encontrar puntos comunes, para cuidar las relaciones dando importancia a la unidad. Espero que mi ser mujer pueda reflejarse positivamente en esta tarea, aunque son dones que ciertamente también encuentro en la actitud de mis colegas de trabajo varones”.