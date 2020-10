El Papa no saluda personalmente a los fieles y les pide disculpas

"Cuando yo bajo todos se agrupan y el problema es que hay peligro de contagio (...) es mejor mantener las distancias", dijo Francisco al final de la audiencia general.

El papa Francisco renunció este miércoles 14-O a saludar personalmente a los fieles al final de la audiencia general para evitar aglomeraciones y contagios de coronavirus y les pidió disculpas por tener que hacerlo desde la distancia.



"Como hago normalmente yo querría bajar y acercarme a vosotros para saludaros pero con las nuevas prescripciones es mejor mantener las distancias y a los enfermos los saludo de corazón desde aquí", dijo el Pontífice desde su trono en el aula Pablo VI del Vaticano.



El Papa retomó las audiencias generales de los miércoles con los fieles el pasado 2 de septiembre, después de seis meses de parón por el confinamiento.





Y en esta ocasión por primera vez no ha pasado por el pasillo central para saludar a los fieles de la platea, como suele hacer normalmente, y al final tampoco ha recorrido la primera fila.



Al término de su catequesis el Pontífice argentino valoró que los cientos de fieles que le escuchaban mantuvieran la distancia física y les pidió disculpas por no podemos acercarse a ellos.





"Sucede que cuando yo bajo todos vienen y entonces se agrupan y el problema es que hay peligro de contagio. Por eso cada uno con la mascarilla y manteniendo la distancia podemos seguir adelante con las audiencias", explicó.





Y agregó: "Disculpadme si hoy os saludo desde lejos pero creo que si todos como ciudadanos cumplimos las prescripciones de las autoridades, esto será una ayuda para acabar con esta pandemia. Gracias", dijo, suscitando el aplauso de sus fieles.

No llevó mascarilla



Por otro lado, al igual que en la audiencia del miércoles de la semana pasada, Francisco, de 83 años, no llevó la mascarilla, obligatoria en la Ciudad del Vaticano, aunque en esta ocasión sí la usaban algunos de sus colaboradores, aunque no todos.



Al término del encuentro saludó de cerca a algunos miembros de la Curia, algunos sin protección, y después el Pontífice desinfectó sus manos con gel.



El papa Francisco no ha aparecido aún en público con la mascarilla y solo se le había visto usarla a principios de septiembre dentro del coche que le trasladaba en el Vaticano.



Por el contrario este miércoles 14-O sí que se ha visto a los miembros de la Guardia Suiza con mascarilla, después de que el Vaticano confirmara que cuatro de ellos han dado positivo por coronavirus.



Las palabras del Pontífice se dan en un momento en el que los casos de contagios en Italia van al alza. Este martes se rozaron los 6.000, cifras que no se registraban desde marzo, en los peores momentos de la pandemia, aunque en la actualidad se hacen más pruebas.