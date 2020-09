El Papa lamenta que cuidadores no tengan reconocimiento y remuneración adecuada

El papa Francisco lamentó este miércoles 16-S que los cuidadores de ancianos o personas más débiles "no reciban ni el reconocimiento ni la remuneración que merecen", durante la audiencia general celebrada en el patio de San Dámaso.



Ante las cerca de 500 personas congregadas en este patio donde debido a las medidas de seguridad por la pandemia se están celebrando las audiencias de los miércoles, el papa Francisco reflexionó sobre la necesidad de volver a la "contemplación" para poder proteger la naturaleza.



Francisco volvió este miércoles a detenerse con los fieles presentes, todos ellos con mascarillas, a intercambiar algunas palabras o recibir regalos sin guardar demasiado la distancia de seguridad.



El Pontífice comenzó su catequesis explicando que en este tiempo de pandemia "debemos apoyar a quienes cuidan a los más débiles, a los enfermos y a los ancianos".



"Estas personas, bien definidas por el término español 'cuidadores', desempeñan un papel esencial en la sociedad actual, aunque a menudo no reciban ni el reconocimiento ni la remuneración que merecen", señaló.

“Para salir de la pandemia es necesario ‘cuidar’: cuidarnos mutuamente para apoyar a los ‘cuidadores’ de los más débiles, enfermos y ancianos y cuidar nuestra casa común. Somos parte de la creación, no sus dominadores absolutos.





Y también explicó que el cuidado debe abarcar "nuestra casa común: a la Tierra y a cada una de sus criaturas".



Francisco aseguró que el mejor antídoto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación. "Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso", explicó.



Agregó que "sin contemplación es fácil caer en un antropocentrismo desviado y soberbio que sobredimensiona nuestro papel de seres humanos y nos posiciona como dominadores absolutos de todas las criaturas".



Según el Papa, "una interpretación distorsionada de los textos bíblicos sobre la creación ha contribuido a esta visión equivocada, que lleva a explotar la tierra hasta el punto de asfixiarla" al creer que "estamos en el centro, pretendiendo que ocupamos el lugar de Dios".



"Nuestros hermanos y hermanas más pobres y nuestra madre tierra gimen por el daño y la injusticia que hemos causado y reclaman otro rumbo", dijo.



Destacó cómo el contemplar nos lleva a convertirnos en "custodios del medio ambiente, tratando de conjugar los conocimientos ancestrales de las culturas milenarias con los nuevos conocimientos técnicos, para que nuestro estilo de vida sea sostenible".



Y entonces recordó de manera especial a "los pueblos indígenas", de los que dijo "que todos tenemos una deuda de gratitud", así como de "penitencia, para reparar el daño que les hemos hecho".



También se refirió a "aquellos movimientos, asociaciones y grupos populares, que se esfuerzan por proteger su territorio con sus valores naturales y culturales".



Pero lamentó, que "sin embargo, no siempre son apreciados e incluso, a veces, se les obstaculiza cuando, en realidad, contribuyen a una revolución pacífica, la revolución del cuidado".



Aunque para el Papa no se puede delegar solo en algunos la tarea del cuidado de la creación. "Cada uno de nosotros puede y debe convertirse en un custodio de la casa común, capaz de alabar a Dios por sus criaturas, de contemplarlas y protegerlas", señaló.