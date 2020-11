El Papa envía una carta para recordar los 500 años de primera misa en Chile

"Dios entró desde el Sur, pues esa primera misa celebrada con fe, en la sencillez de una expedición en un territorio entonces desconocido, dio inicio a la Iglesia que sigue peregrinando en esa querida nación", escribió Francisco.

Por: EFE 08:50 AM / 09/11/2020

El papa Francisco envió una carta a la Iglesia chilena con ocasión de los 500 años de la primera misa y lamentó que debido a la pandemia no se haya podido celebrar como se hubiera querido.



En una misiva enviada al obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, y al resto de las diócesis del país, Francisco recuerda que el 11 de noviembre de 1520, en el Cerro Monte Cruz, en el Estrecho de Magallanes, el sacerdote Pedro de Valderrama, capellán de la expedición de Hernando de Magallanes, ofreciera por vez primera en aquellas tierras la Santa Misa.



"Dios entró desde el Sur, pues esa primera misa celebrada con fe, en la sencillez de una expedición en un territorio entonces desconocido, dio inicio a la Iglesia que sigue peregrinando en esa querida nación", escribió Francisco.



Lamentó que "la pandemia, que afecta al mundo entero, y es causa de sufrimiento y muerte para millones de hermanos y hermanas nuestros" haya impedido celebrar esta efeméride "con actos litúrgicos masivos, como hubieran deseado hacerlo".



Sin embargo, "aun en medio de esta limitación, no hay obstáculo que pueda acallar la gratitud que brota del corazón de todos ustedes, hijos e hijas de la Iglesia que peregrina en Chile", añadió.



Francisco recordó a los chilenos que "la Eucaristía es principio de vida nueva que impulsa a crecer en el servicio fraterno a los más pobres y desheredados de la sociedad"



Y los invitó "a vivir una fraternidad solidaria y efectiva, que no excluye, que no oprime, que no ignora".