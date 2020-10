El Papa anuncia 13 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Santiago

"Oremos por los nuevos cardenales para que confirmando su adoración a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma para el bien de todo el santo pueblo de Dios", dijo Francisco.

Por: EFE 09:51 AM / 25/10/2020

El papa Francisco anunció este domingo 25-O un nuevo consistorio el 28 de noviembre para el nombramiento de 13 nuevos cardenales, cuatro de ellos mayores de 80 años y por tanto no participantes en un futuro cónclave, y entre los que se encuentran el arzobispo de Santiago de chile, el español Celestino Aós, y el obispo emérito de San Cristobal de las Casas (México), el mexicano Felipe Arizmedi Esquivel.



Entre los nueve que serán creados cardenales y menores de 80 años se encuentran los dos nuevos miembros de la Curia el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el arzobispo italiano Marcello Semeraro y el nuevo secretario general del Sínodo de los obispos, el maltés Mario Grech.



También serán creados cardenales el arzobispo de Kigali, en Ruanda, Antoine Kambnada; el arzobispo de Washington, Wilton Gregory; el arzobispo de Capiz (Filipinas), José Fuerte Advinculca; el arzobispo de Brunei, Cornelius Sim; el arzobispo de Siena (Italia), Paolo Giudice y el custodio el convento de Asís, Mauro Gambetti.



Entre los mayores de 80 años, el Papa premió con la púrpura además de al obispo emérito e San Cristobal de las Casas a el exnuncio y observador del Vaticano en la Naciones Unidas, Silvano Tomasi; al predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa y el exdirector de Caritas de Roma, Enrico Feroci.



"Oremos por los nuevos cardenales para que confirmando su adoración a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma para el bien de todo el santo pueblo de Dios", dijo Francisco al anunciar a los que serán nuevos purpurados tras el rezo de hoy del Ángelus.



En estos momentos, el colegio cardenalicio está formado por 217 purpurados de los que 120 son electores, 64 ya elegidos por Francisco, y 97 no electores y a los que se sumarán los próximos el 28 de noviembre.