El Papa: La pandemia es una línea divisoria en el proyecto de la UE

Por: EFE 08:22 AM / 27/10/2020

El papa Francisco afirmó que la pandemia es una "línea divisoria" en el proyecto de la Unión Europea, en un momento en el que se "dan muestras de estar volviendo atrás" y en el que "prevalece la idea de ir cada uno por su cuenta".







Así lo expresó Francisco en una misiva que escribe al secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que tendría que haber estado desde mañana en Bruselas para algunos actos con motivo de los cincuenta años de relaciones entre la Santa Sede y las Instituciones europeas, aunqueo ha tenido que cancelar su presencia por la situación epidemiológica.







Una carta en la que el Papa expresa su "sueño" de Europa y en la que indica al secretario de Estado que lance este mensaje en sus encuentros.







El Pontífice recuerda que el proyecto europeo surgió "como voluntad de poner fin a las divisiones del pasado" y nació "de la conciencia de que juntos y unidos somos más fuertes, que la unidad es superior al conflicto".







Y advierte que en nuestro tiempo, se "dan muestras de estar volviendo atrás" y que "prevalece la idea de ir cada uno por su cuenta".







Para Francisco, "la pandemia constituye como una línea divisoria" en el proyecto de la Unión Europea que obliga a hacer una elección: "o se sigue el camino tomado en el último decenio, alentado por la tentación de la autonomía, enfrentando crecientes incomprensiones, contraposiciones y conflictos" o "bien se redescubre ese camino de la fraternidad, que sin duda fue el que inspiró y animó a los Padres fundadores de la Europa moderna".







Para el Vicario de Roma, la pandemia ha puesto en relieve una Europa en la que ha prevalecido "la tentación de ir cada uno por su cuenta, buscando soluciones unilaterales a un problema que trasciende los límites de los Estados".







Y anima a Europa a reaccionar para "evitar que los empujes centrífugos recobren fuerza".







"En este momento, quisiera decirle a Europa: Tú, que has sido una fragua de ideales durante siglos y ahora parece que pierdes tu impulso, no te detengas a mirar tu pasado como un álbum de recuerdos", agrega.







Y realiza un llamamiento: "Europa, ¡vuelve a encontrarte! Vuelve a descubrir tus ideales, que tienen raíces profundas. ¡Sé tú misma! No tengas miedo de tu historia milenaria, que es una ventana abierta al futuro más que al pasado".







En su misiva, el Papa enumera sus "sueños" de cómo debe ser Europa.







"Sueño una Europa amiga de la persona y de las personas. Una tierra donde sea respetada la dignidad de todos, donde la persona sea un valor en sí y no el objeto de un cálculo económico o una mercancía", escribe.







También pide que sea tierra que defienda "la vida en todas sus etapas" y que "favorezca el trabajo como medio privilegiado para el crecimiento personal" sobre todo mirando a los más jóvenes.







Sueña además con una Europa "que sea una familia y una comunidad. Un lugar que sepa valorar las peculiaridades de todas las personas y los pueblos, sin olvidar que estos están unidos por responsabilidades comunes".







Y destaca que "ser familia significa vivir la unidad teniendo en cuenta la diversidad, a partir de la diferencia fundamental entre hombre y mujer".







Recuerda que "una Europa dividida, compuesta de realidades solitarias e independientes, fácilmente se encontrará incapaz de hacer frente a los desafíos del futuro"







Mientras que "una Europa comunidad, solidaria y fraterna, sabrá aprovechar las diferencias y el aporte de cada uno para afrontar juntos las cuestiones que le esperan, comenzando por la pandemia, pero también por el desafío ecológico".







Pide también "una Europa solidaria y generosa. Un lugar acogedor y hospitalario, donde la caridad -que es la mayor virtud cristiana- venza toda forma de indiferencia y egoísmo" y también la necesidad de ocuparse también de otros continentes, como África.







Al respecto, Francisco afirma que no puede "callar" ante el recelo respecto a los migrantes, "pues sólo una Europa que sea comunidad solidaria puede hacer frente a este desafío de forma provechosa, mientras que las soluciones parciales ya han demostrado su insuficiencia".







Francisco también dice que sueña "una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean distintos pero no contrapuestos" y donde "el creyente sea libre de profesar públicamente la fe y de proponer el propio punto de vista en la sociedad".