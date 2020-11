Sé que sienten los enfermos de covid que luchan por respirar: papa Francisco

La enfermedad, Alemania y Córdoba ... El Pontífice cuenta tres momentos de soledad de su vida para acercarse a los enfermos ya la gente en general durante esta pandemia, en el libro Soñemos juntos, que se publicará en varios idiomas, entre ellos el español , a principios de diciembre.

Por: EFE 08:10 AM / 23/11/2020





































































































El aislamiento en Córdoba







El tercer covid fue cuando le enviaron a Córdoba de 1990 a 1992 como provincial de los jesuitas y luego como rector y el Papa escribe: "Un año, diez meses y trece días pasé en esa residencia jesuita. Celebré la misa, me confesé y ofrecí dirección espiritual, pero nunca salí, excepto cuando tuve que ir a la oficina de correos"







"Era una especie de cuarentena, de aislamiento, como nos ha pasado a tantos en los últimos meses, y me hizo bien. Me llevó a madurar ideas: escribí y recé mucho", destaca.







Para Francisco, el "covid" de Córdoba "fue una verdadera purificación. Me dio más tolerancia, comprensión, perdón. También me dejó una nueva empatía con los débiles e indefensos. Y paciencia, mucha paciencia, es decir, el don de comprender que las cosas importantes llevan tiempo".