El Papa: "Estamos exprimiendo bienes del planeta como si fuera una naranja"

Por: EFE 01:10 PM / 31/08/2020

El papa Francisco denunció eslunes 31-A te que los países y empresas del norte se han enriquecido explotando los recursos de los Estados del sur, en el video se que emite mensualmente y que esta vez se lanzó con el tema de la Jornada Mundial de Oración por la Creación.







"Estamos exprimiendo los bienes del planeta. Exprimiéndolos como si fuera una naranja", dice Francisco en el breve mensaje.







Y acusa que "países y empresas del norte se han enriquecido explotando los recursos naturales del sur generando una deuda ecológica".







"¿Quién pagará esta deuda ecológica?", pregunta el Pontífice, que añade que "además la deuda ecológica aumenta cuando algunas multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite en los suyos" y lo considera "indignante".







"Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad", agrega y pide rezar para que "los recursos del planeta no sean saqueados sino compartidos. De manera justa y respetuosa".







El papa Francisco, después de promulgar la encíclica Laudato si', en la que invitaba a una "conversión ecológica", estableció el 1 de septiembre como Jornada de Oración por el cuidado de la Creación.







Este año, recordó durante que del 1 de septiembre al 4 de octubre se celebrará el Jubileo de frla Tierra para conmemorar el establecimiento, hace 50 años, del Día de la Tierra.