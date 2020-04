El virus deja dos muertos más en Cuba y 50 nuevos casos hasta 1.137

Las dos víctimas fatales son una mujer de 85 años de Villa Clara y un hombre de 65 años de La Habana, que ya padecían otras enfermedades crónicas graves.

Por: EFE 01:54 PM / 21/04/2020

El coronavirus se cobró dos nuevas vidas en Cuba, donde el número de fallecidos asciende a 38 y el número total de contagios es de 1.137, al sumarse este martes 21-A 50 nuevos casos, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



Las dos víctimas, fallecidas ambas en la víspera, son una mujer de 85 años de la provincia central de Villa Clara y un hombre de 65 años de La Habana que ya padecían otras enfermedades crónicas graves, informó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.



El medio centenar de positivos del martes son todos cubanos y de ellos 20 residen en La Habana y 10 en la Isla de la Juventud, la región en la que hasta ahora está teniendo más incidencia el virus en relación al número de habitantes.



Miles de pruebas



Los nuevos casos del día fueron detectados entre un total de 1.818 test PCR realizados el lunes, un número ligeramente superior al de las jornadas anteriores. En total se han realizado 30.416 de estas pruebas desde que comenzara la pandemia, complementadas por decenas de miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China.



De las 50 infecciones reportadas el martes, 41 corresponden a contactos de casos ya confirmados y en 9 no se ha logrado detectar la posible fuente de contagio. Además, 31 de los pacientes (el 63 %) se mostraban asintomáticos cuando se les realizó la prueba.



En los hospitales cubanos hay 8 personas en estado crítico (una menos que en la víspera) y diez graves (también una menos), que se encuentran sometidas a terapia intensiva.



Además, 744 pacientes de Covid-19 evolucionan sin complicaciones y otros dos fueron evacuados a sus países de origen en las pasadas semanas.



En esta jornada se informó asimismo de que 24 personas más fueron dadas de alta, lo que eleva a 309 el número de pacientes completamente recuperados de la enfermedad, un 27,2 % del total de casos detectados.



Por otro lado, 2.279 ciudadanos se encuentran ingresados en centros sanitarios al considerarse sujetos de riesgo (casi un millar menos que el lunes), mientras 2.440 se clasifican como sospechosos de haber contraído el Covid-19 y otros 7.337 permanecen bajo vigilancia clínico-epidemiológica en sus hogares.



Mascarilla obligatoria y medidas estrictas



Cuba se encuentra en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del Covid-19, por lo que el Gobierno mantiene fuertes medidas preventivas, como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de las escuelas y los mayores centros comerciales.



También se han restringido actividades en sectores no imprescindibles, aplazado las pruebas de ingreso a la Educación Superior y suspendido eventos públicos.



Aunque aún no se ha decretado el confinamiento domiciliario generalizado, sí se han extremado las condiciones de aislamiento en puntos específicos del país donde se han detectado mayores focos de contagio, entre ellos varias zonas de La Habana.



Las autoridades recomiendan salir de casa solo para tareas imprescindibles y es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos.



El máximo responsable de epidemiología de Cuba aseguró que el país dispone de ventiladores suficientes para el hipotético caso de que la situación empeore. También aseguró que se han producido de forma local muchos de los medios de protección, como mascarillas o batas.