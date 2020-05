Ecuador eleva a 2.145 los muertos por Covid-19

El Min-Salud constata 3.433 pacientes recuperados, 2.728 con alta hospitalaria y 7.073 con alta epidemiológica.

Por: EFE 10:25 PM / 11/05/2020

El número de fallecidos constatados por Covid-19 ascendió este lunes 11-M en Ecuador a 2.145 y el de contagiados a 29.509, en una semana en la que el país andino da sus primeros pasos oficiales hacia la reactivación en varios cantones.



Los tímidos destellos de normalización se topan una y otra vez con el temor de los alcaldes al aperturismo, al considerar que es "momento de trabajar por la seguridad y por la vida de la ciudadanía", según un comunicado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).



3.631 muertos entre constados y "probables"



De acuerdo con el Ministerio de Salud, en el país se han registrado 2.145 muertes relacionadas con el coronavirus, y otras 1.486 tipificadas como casos "probables" del virus pero que aun deben verificarse como tales.



Hasta el momento, Ecuador ha tomado 84.287 muestras para Covid-19 entre PCR y pruebas rápidas, de las que 29.509 han dado positivo y 32.859 son casos descartados.



En su boletín diario de estadísticas, el Ministerio de Salud constata asimismo 3.433 pacientes recuperados, 2.728 con alta hospitalaria y 7.073 con alta epidemiológica.



Existe aun un desfase de resultados debido al tiempo que tardan en procesarse muchas de las pruebas.



Y basado únicamente en resultados en las PCR (41.938 en total), la provincia del Guayas tiene 11.876 contagiados, lo que supone un 57,7 por ciento del total nacional.



A Guayas le siguen las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, (2.071), Manabí (1.226), Los Ríos (1.002), El Oro (664), Azuay (577) y Santa Elena (514), mientras el resto de provincias tienen menos de 300 casos cada una.



Del total de contagiados, 13.555 están estables en aislamiento domiciliario, 388 están hospitalizados en condiciones estables y 187 con pronóstico reservado.



El 55 % de los contagiados son varones y, por grupo etario, el 57,5 % está en el rango de 20 a 49 años, seguido por el de 50 a 64 años con 24,6 %, y el de más de 65 con 15,3 %.



Sigue el aislamiento



Desde el pasado 16 de marzo, la población de Ecuador se encuentra en aislamiento domiciliario como consecuencia de un decreto presidencial destinado a evitar la propagación del COVID-19.



No obstante, el Gobierno nacional ha aplicado desde el pasado 4 un sistema de "semaforización" para el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad y la vuelta progresiva a las actividades laborales.



Un semáforo que pocos se atreven por ahora a cambiar, a juzgar por las declaraciones hoy del presidente nacional de la AME, Raúl Delgado.



"Debemos mantener un diálogo fluido. No es momento de dar disposiciones a través de una Cadena Nacional, es momento de trabajar por la seguridad y por la vida de la ciudadanía", dijo el funcionario sobre una declaración la semana pasada del presidente Lenín Moreno en la que urgía a ir reabriendo actividades.



El mandatario dejó en manos de los regidores la decisión de reactivar la economía, y cree que la excesiva prudencia de estos es una amenaza a la economía.



"Hasta el momento no ha hablado con nosotros el Presidente de los Ecuatorianos, los contactos que hemos tenido han sido a través de ministros de Estado. Le pedimos que nos sentemos a conversar", le instó Delgado.



Lentra transición



La casi totalidad de los 221 municipios del país mantiene el "rojo" para seguir el confinamiento, y sólo dos, Daule (Guayas) y Palora (Morona Santiago), han notificado su paso a amarillo, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo.



La capital ecuatoriana se mantiene en semáforo "rojo", si bien este lunes se observó mayor actividad comercial y más locales abiertos, algunos con sus entradas cubiertas con plásticos y otros bajo la exigencia de guantes y mascarillas.



También Guayaquil, la ciudad más castigada por la pandemia, donde sin embargo ha aumentado la presencia de comerciantes informales en las calles.



La semana pasada, Moreno insistió en que, transcurrida la cuarentena y con la curva aplanada, se debe enfrentar también "otro gran desafío: cuidar el empleo y la productividad".



Y les solicitó que "tomen decisiones (pues) no pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente" porque es "irresponsable con respecto al futuro del país".



"Debemos empezar la etapa de reactivación" sin descuidar la salud, subrayó.



En el lento proceso de retorno a la normalidad, este lunes se retomaron por ejemplo algunas actividades en el sector judicial.



Queja de guías turísticos



Mientras tanto, y con la economía paralizada, diversos sectores económicos se quejan de falta de atención y han llevado su desesperada situación a las calles.



Así, un reducido grupo de guías turísticos se manifestaron este lunes frente al Ministerio del ramo en demanda de mayor atención para el sector, duramente golpeado por la crisis sanitaria.



"Los guías también existimos y exigimos un trato digno. S.O.S. guías Ecuador", se leía en uno de los carteles que portaban los escasos manifestantes ataviados con guantes y mascarillas.



Algunos llegaron al sitio en bicicletas y otros con carteles en los que exponían su situación: "Soy guía de turismo y no tengo trabajo ni dinero. Requiero urgente atención del Gobierno" o "Los guías, en agonía".