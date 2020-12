EE UU halla dosis extra de la vacuna que amplían hasta el 40 % su suministro

La FDA instruyó este miércoles a hospitales y farmacias de todo el país a aprovechar las dosis extra que se han hallado en algunos viales de la vacuna de Pfizer.

Por: EFE 11:02 AM / 17/12/2020

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA, en inglés) calcula que su suministro inicial de la vacuna de Pfizer podría haberse expandido hasta el 40 %, después de determinar que algunos viales contienen dosis extra e instar a los profesionales de salud a aprovecharlas.



Según informaron este jueves 17-D los diarios The Washington Post y Politico, la FDA instruyó este miércoles a hospitales y farmacias de todo el país a aprovechar las dosis extra que se han hallado en algunos viales de la vacuna de Pfizer, la primera autorizada en el país y que comenzó a suministrarse esta semana.



Algunos profesionales médicos se habían dado cuenta de que ciertos viales contenían 6 o 7 dosis, en lugar de las 5 que se esperaban, y habían comenzado a desechar las restantes por temor a incumplir las regulaciones de salud.



"De momento, y dada la emergencia de salud pública, la FDA indica que es aceptable usar cada dosis completa que se pueda conseguir (la sexta, o posiblemente incluso una séptima) de cada vial, mientras se resuelve el tema", indicó la FDA en un tuit.



Esto supondría que los suministros que quedan de la vacuna podrían ser hasta un 40 % mayores, aunque no se sabe a ciencia cierta cuántas dosis extra estarían disponibles.



La FDA ha advertido también de que la cantidad de la vacuna que quede en los diferentes viales es más pequeña que una dosis completa y que no deberían mezclarse, ya que los expertos consideran que existe el riesgo de que se contaminen la una a la otra.



El pasado viernes, la FDA aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para todos los adultos de más de 16 años después de un riguroso examen para evaluar sus riesgos y beneficios.



La seguridad de la vacuna de esa farmacéutica fue examinada en un ensayo clínico con 40.000 voluntarios y tiene una efectividad del 95 %.



Este jueves, un comité asesor de la FDA evalúa una segunda vacuna, la de Moderna, cuya autorización de emergencia podría producirse en los próximos días.



EE UU res el país del mundo más afectado por la pandemia con casi 17 millones de casos y más de 307.000 fallecidos, según los datos independientes de la Universidad Johns Hopkins.