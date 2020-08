EE UU no ve tregua en el impacto del covid-19

Ese país arranca agosto con cifras preocupantes sobre el avance de la enfermedad, que solo durante el mes pasado fue contraída por 1,87 millones de personas y causó unas 25.000 muertes.

Por: EFE 05:53 PM / 01/08/2020

Estados Unidos sigue afrontando los estragos de la covid-19 como el país con más contagiados en el mundo, mientras sus líderes políticos retomaron este sábado las negociaciones de un nuevo plan de estímulo que suavice el impacto económico de la pandemia.







El país arranca agosto con cifras preocupantes sobre el avance de la enfermedad, que solo durante el mes pasado fue contraída por 1,87 millones de personas y causó unas 25.000 muertes.







Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos contabiliza 4,57 millones de casos de la covid-19 (un 25,9 % del total mundial) y 153.642 decesos.







El aumento de los positivos mantiene en vilo a muchas familias en el país, que se debaten entre la posibilidad o no de una reapertura de las escuelas para clases presenciales, hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, defiende.







Un nuevo salvavidas





La atención se concentraba este sábado 1-A en el Congreso, tras conocerse que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió con el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, acompañada del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.







“Fue una discusión muy productiva”, aseguró Schumer, después de tres horas de conversaciones celebradas en el Capitolio, sede del Legislativo.







Meadows, quien junto a Mnuchin ha sido encargado por Trump de liderar las conversaciones con los demócratas, destacó que hicieron “un buen progreso”.







El secretario del Tesoro admitió, por su parte, que “todavía hay mucho trabajo por hacer”.







“Millones están al borde del desalojo. Las personas necesitan recursos para satisfacer las necesidades de sus familias”, recordó Pelosi, para quien no se trata de “una discusión habitual”, ya que “la urgencia es muy grande”.







Uno de los aspectos claves de las discusiones es la ayuda al desempleo extraordinaria de 600 dólares semanales aprobada como parte del plan de rescate fiscal acordado a finales de marzo por un valor total de 2,2 billones de dólares.







Ese desembolso, del que dependen muchas familias afectadas por el desempleo que ha seguido a la contracción económica debido a la pandemia, venció este viernes.







El Senado, dominado por los conservadores, rechazó el jueves dos proyectos de ley, uno republicano y uno demócrata.







La propuesta republicana planteaba rebajar la ayuda a 200 dólares semanales, pero fue bloqueada por Schumer, quien intentó aprobar un proyecto que ya ha sido autorizado por la Cámara de Representantes, el cual mantendría el alivio en 600 dólares "hasta final de año".







Las cifras del Departamento de Trabajo revelan que más de 17 millones de estadounidense reciben asistencia por el desempleo causado por la pandemia.







Curva en ascenso







El coronavirus no ha detenido su expansión en EE.UU., que cerró el séptimo mes del año con cifras poco alentadoras.







Al 1 de julio pasado, Estados Unidos sumaba 2.678.202 contagios y 128.028 fallecimientos, pero al cierre de ese mes las estadísticas recopiladas por la Universidad Johns Hopkins mostraban 4.550.247 casos confirmados y 153.138 decesos.







El diario The Washington Post indicó este sábado que los hispanos representan una proporción cada vez mayor de las muertes por la covid-19, según un análisis hecho por ese medio de los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).







La versión periodística cifró en "más de 25.800" los hispanos fallecidos a causa de la enfermedad, lo que representa una de cada cinco muertes entre esta comunidad.







Escuelas, una precupación







La llegada de agosto también ha aumentado las preocupaciones de los padres sobre las clases presenciales en otoño.







Los CDC, que han compartido lineamientos para el retorno a clases presenciales, informaron el viernes sobre un brote en Georgia después de un campamento.







La información detalló que, pese a que se adoptaron los pasos sugeridos por esa dependencia, el campamento no requirió que sus 363 participantes usaran máscara, solo el personal a cargo.







"El uso correcto y constante de las máscaras de tela, la limpieza y desinfección rigurosas, el distanciamiento social y las estrategias frecuentes de lavado de manos" son "fundamentales para prevenir la transmisión del virus en entornos que involucran niños", recordaron los CDC.







Florida: varios condados en emergencia







Florida, que dejó atrás el mes de julio como el peor desde el punto de vista de casos y contagios de coronavirus, se enfrenta hoy a la llegada de un huracán, Isaías, que va a impactar la costa este del estado, declarada en emergencia por ese motivo.







El estado sureño, que es el segundo del país con más casos, contabilizaba este sábado 9.642 nuevos positivos y 179 decesos por la covid-19, con lo que totaliza 480.028 contagiados y 7.022 fallecidos, sin contar a 122 personas de fuera de Florida que murieron ahí, informó el Departamento de Salud estatal.







El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para varios condados de la parte este del estado ante la llegada del huracán, lo que supone la movilización de asistencia federal para apoyar la respuesta de las autoridades locales.