"Duro golpe" a carteles mexicanos en EE UU con más de 1.800 detenidos

Por: EFE 05:03 PM / 10/09/2020

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y Timothy J. Shea, director en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), anunciaron este jueves 10-S el resultado de un operativo que dio un "duro golpe" a los principales centros de distribución de drogas de los cárteles mexicanos en el país, con el arresto de 1.840 individuos y el decomiso de más de 28.560 libras (12.955 kilos) de metanfetaminas.



Los funcionarios anunciaron el resultado de los primeros seis meses de la operación Escudo de Cristal, que ha resultado también en el decomiso de 284 armas de fuego y 43,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico.



Los blancos principales de la operación fueron el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.



"La metanfetamina es una droga brutal relacionada con crímenes violentos y responsable de demasiadas muertes por sobredosis", dijo Barr durante una conferencia de prensa en Phoenix, donde se anunció el operativo.





La operación comenzó en febrero pasado y se enfocó en nueve ciudades identificadas como "centros" de distribución de los carteles, entre ellas Atlanta (Georgia), Dallas (Texas), El Paso (Texas), Houston (Texas), Los Ángeles (California), Nueva Orleans (Luisiana), Phoenix (Arizona), San Diego (California) y St. Luis (Misuri).



De acuerdo con el Gobierno federal, en estas ciudades se decomisó el 75 % del total de las metanfetaminas confiscadas por la DEA en 2019.



"Este problema no será resuelto mientras no se solucione este problema también en México", dijo Barr, y aseguró estar trabajando muy de cerca con el Gobierno mexicano, incluyendo la posible extradición de líderes de cárteles para ser enjuiciados en Estados Unidos.



El principal objetivo de "Escudo de Cristal" fue concentrarse en los centros de distribución de la metanfetamina en Estados Unidos.



Los funcionarios dijeron estar complacidos con los resultados a pesar de la pandemia de la covid-19, que afectó la implementación de esta operación.



Barr indicó que una de las herramientas que están utilizando los traficantes de droga es el uso de aplicaciones como WhatsApp para llevar a cabo sus operaciones.



Como parte del operativo solamente en Arizona se decomisaron 3.900 libras (1.769 kilos) de metanfetaminas, equivalentes a 8,8 millones de dosis.



"En los meses anteriores al lanzamiento de 'Escudo de Cristal', las comunidades a través del país vieron un aumento en el uso de metanfetaminas", dijo Shea en la conferencia de prensa.



Añadió que a pesar de la pandemia las operaciones del narcotráfico no han cesado.