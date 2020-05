Duque prolonga la cuarentena hasta el 25 de mayo

Colombia confirmó este martes 640 casos nuevos de Covid-19, un récord diario, y llegó a un total de 8.613 contagios, al tiempo que registró 20 fallecidos más, con lo cual la cifra de víctimas mortales ascendió a 378

Por: EFE 08:38 PM / 05/05/2020

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este martes 5 de mayo que prolongará hasta el 25 de este ,es la cuarentena para combatir el coronavirus, que comenzó el 25 de marzo y estaba previsto que terminaría el próximo lunes, y añadió a las excepciones del aislamiento a varios sectores industriales y comerciales.



"A partir del 11 de mayo y hasta el 25 de mayo, vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio pero recuperando espacio de vida productiva. Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía", dijo Duque en su programa diario sobre cómo enfrenta el Gobierno la pandemia.





Según el mandatario, entre los sectores que se reactivarán están los industriales y las ventas de automotores, así como el comercio de muebles, papelerías, lavanderías y librerías que cumplan con los protocolos sanitarios establecidos.



"Eso demuestra que estamos dando pasos como país responsablemente para ir reactivando nuestra economía y al mismo tiempo salvando vidas y protegiendo la salud. Eso también implica que, si bien hay unos sectores que todavía no van a empezar a recuperar esa vida productiva, esos sectores deben tener un mensaje de certidumbre y esperanza", añadió el jefe de Estado.



Estos sectores se suman a los de la construcción y la manufactura, que han vuelto paulatinamente a sus actividades desde el pasado 27 de abril.



Mayor flexibilidad



El presidente Duque también anunció este martes que "a partir del 11 de mayo los niños entre los seis y los 17 años van a poder estar tres veces a la semana, media hora al día" en la calle.



"Se ha hablado con los expertos, los niños menores de seis años no se recomienda en este momento que vayan saliendo porque estamos en un pico también de enfermedades respiratorias. Los niños de seis a 17 pueden salir esa media hora acompañados de un cuidador pero que no esté en un grupo poblacional de mayor riesgo", detalló.



El mandatario valoró esta decisión porque proveerá "salud mental y salud física" a los menores que se verán beneficiados.



"Todo esto se adelantará buscando que la cultura ciudadana sea la que nos guíe para seguir avanzando, si vemos luces de alerta no dejaremos de tomar decisiones drásticas y necesarias para proteger la vida y la salud", afirmó.



De igual forma, el presidente flexibilizó la cuarentena en aquellos municipios de Colombia donde no hay casos confirmados de Covid-19, que son cerca de 860 de los 1.200 del país.



"El Ministerio de Salud ha sacado una resolución que establece que en esos municipios hay unos lineamientos para que vayan, obviamente a solicitud de sus alcaldes con previa autorización del Ministerio del Interior, abriendo o dándole cabida a más vida productiva y más sectores", detalló.



Añadió que para ello deberá haber restricciones como evitar las aglomeraciones; no abrir los bares y las discotecas; la venta en restaurantes tendrá que ser por domicilios o recogida de comida, y eventos deportivos y culturales sin multitudes.



"Ahí queremos trabajar con estos lineamientos para que estos municipios también puedan reactivarse con responsabilidad. Así como trabajan los alcaldes, esperamos el acompañamiento de los gobernadores para que estos lineamientos funcionen con toda profundidad", apostilló Duque.