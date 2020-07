Duque prolonga la cuarentena en Colombia hasta el 1 de agosto

La cuarentena comenzó el pasado 25 de marzo con el fin de mitigar la propagación de la covid-19 que hasta este 7-J deja 124.494 contagiados en el país y 4.359 muertos.

Por: EFE 09:12 PM / 07/07/2020

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este martes 7 de julio la prolongación hasta el 1 de agosto de la cuarentena contra el coronavirus, que terminaba el 15 de este mes, y mantuvo las 43 excepciones para reactivar la economía.







"Las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el primero de agosto", dijo el jefe de Estado en el programa de televisión Prevención y Acción, que tiene todos los días.







La cuarentena comenzó el pasado 25 de marzo con el fin de mitigar la propagación de la covid-19 que hasta este 7-J deja 124.494 contagiados en el país y 4.359 muertos.







El presidente explicó que la decisión de extender la medida se tomó luego de reunirse con el grupo de expertos epidemiólogos e infectólogos que lo asesoran en el manejo de la situación.







Duque recalcó que la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio tendrá "unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida".







Más apertura económica







El presidente dijo que en esa reunión se estableció que 490 de los 1.103 municipios de Colombia no están afectados por el coronavirus, en tanto que 295 no presentan contagios en las últimas tres semanas y que 100 más tienen "baja afectación de covid-19".







"En los municipios que no tienen afectación de covid o baja afectación, lo que queremos es ir dando apertura, a solicitud de los alcaldes, también, de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos, con distanciamiento", manifestó.







Añadió que "también se estarían habilitando espacios en gimnasios con sus respectivos protocolos y en los municipios que tienen una afectación alta, se pueden empezar a liberar (planes) piloto, previa solicitud de los alcaldes".







El mandatario también anunció que la próxima semana comenzarán a activar los protocolos para la reactivación de los servicios religiosos para todos los credos que se profesan en el país.







Por otro lado, detalló que el aislamiento preventivo obligatorio continuará para las personas entre 18 y 69 años y recordó que esa población tiene dos horas diarias de esparcimiento.







Planes para vuelos internos







En cuanto al transporte aéreo de pasajeros, Duque anunció que el 1 de agosto se iniciarán los planes piloto en vuelos nacionales en municipios con baja o nula afectación por el coronavirus.







"En los municipios con baja afectación o sin afectación van a poder abrirse esos vuelos, a solicitud de los alcaldes de los lugares de salida y los lugares de llegada, de manera que podamos darle cabida y aceleración también a ese proceso con toda la responsabilidad", puntualizó.







El primer plan piloto se hará entre los aeropuertos Palonegro de Bucaramanga y Camilo Daza, Cúcuta, capitales de los departamentos de Santander y Norte de Santander, respectivamente, que tienen bajas tasas de contagios.







Al respecto Duque aseguró que "será muy importante" probar cómo funcionan los protocolos de bioseguridad para la reactivación de este sector.