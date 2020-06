Dos vidas se cobró el potente sismo en México

El movimiento duró un minuto. Ningún centro médico que atiende a pacientes de covid-19 sufrió daños en la capital de ese país

Por: Agencias / EFE 04:21 PM / 23/06/2020

En México, la tarde de este martes 23 de junio, el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, confirmó la muerte de dos personas y 5 lesionados en las costas de Oaxaca, informó el sitio web del periodista Joaquín López Dóriga.

Hasta las 2:00 pm se habían registrado 303 réplicas del sismo de 7,5° de las 10:29 de la mañana. Duró un minuto.

León dijo que en lo que va de año van más de 16 mil sismos, siendo este el de mayor magnitud.

Alertó por un crecimiento de 113 centímetros en el nivel del mar, pero destacó que no representaba un riesgo para la población.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó víctimas mortales, derrumbes de edificios y daños en hospitales que atienden a pacientes de covid-19 tras el fuerte seísmo que azotó el sur y el centro del país.







"No se reportan daños mayores. Dos personas lesionadas. Un hombre que fue trasladado al hospital debido a que se le cayó un cable de alta tensión y un menor con traumatismo debido a que se cayó", dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa desde el centro de control C5.







Asimismo, informó que ningún centro médico que atiende a pacientes de covid-19 sufrió daños y que solo el Hospital Álvaro Obregón, que no atiende casos de coronavirus, desalojó unos minutos a los pacientes.







"A las personas que tienen a sus familiares dentro de los hospitales, decirles que no hubo daños. Todos tienen plantas de emergencia eléctrica", expresó.







Según la alcaldesa, solo se han registrado "daños muy menores en fachadas y bardas" de 32 edificios de la capital, mientras que los cortes de luz de algunas zonas ya se están restableciendo.







El fuerte sismo de magnitud 7,5 se registró este martes a 12 kilómetros del municipio de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca.







El sismo se sintió en buena parte de los estados del sur y del centro del país, y en la capital, donde la población tuvo que desalojar los edificios al activarse el sistema de alarmas sísmicas de la capital.







Sheinbaum explicó que sonó el 97 % de los altavoces de la ciudad y que la alerta se activó 62 segundos antes de que llegaran las ondas sísmicas, lo que dio suficiente tiempo a la ciudadanía a desalojar inmuebles.







El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la población a mantener la calma y a tener "precaución" ante posibles réplicas del fuerte sismo.







El terremoto trajo a la memoria de los mexicanos el trágico septiembre de 2017, cuando tres sismos provocaron la muerte de 471 personas.