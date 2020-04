Dos policías ebrios son investigados por disparar a 10 manifestantes en Chile

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes en La Florida, al sur de Santiago, cuando un grupo de 30 personas organizó una protesta contra el cuerpo policial, que durante la jornada celebró el 93° aniversario de su fundación.

Por: EFE 02:55 PM / 28/04/2020

Dos agentes chilenos del cuerpo policial de Carabineros están siendo investigados por supuestamente disparar en estado de embriaguez contra un grupo de personas que se estaban manifestando anoche en el sur de la capital y herir a diez de ellas, informaron este martes 28-A las autoridades.







"Hemos presentado una querella por homicidio frustrado (...) Es un hecho gravísimo, queremos que eso se investigue y se determinen las responsabilidades", dijo en rueda de prensa el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.







Los agentes, que no estaban de servicio cuando ocurrieron los incidentes y aún se encuentran en libertad, fueron además dados de baja en la institución, apuntó el subsecretario.







"Queremos enfatizar que estos hechos no tienen nada que ver con la institución, pues responden a situaciones personales. Son funcionarios que se alejaron de los cánones", agregó por su parte el jefe de la Zona Metropolitana Este de Carabineros, Enrique Bassaletti.







Los hechos ocurrieron la noche del lunes en La Florida, un popular barrio del sur de Santiago, cuando un grupo de 30 personas organizó una protesta contra el cuerpo policial, que durante la jornada celebró el 93° aniversario de su fundación.







Según los medios locales, individuos armados que viajaban en un automóvil abrieron fuego contra el grupo de manifestantes y al menos 10 personas fueron trasladados hasta el hospital con heridas de bala, aunque se encuentran fuera de peligro.







"No estábamos en la calle, estábamos en la vereda y en un momento se sintió una cantidad de disparos y empezó a caer la gente", dijo a la radio Bío Bío una joven presente en la concentración.







El cuerpo de Carabineros informó de que independientemente de la investigación penal que lleve a cabo el Ministerio Público, "los primeros antecedentes recopilados indican que esos funcionarios circulaban en un auto sin su patente (matrícula) trasera, la delantera en el parabrisas y bajo los efectos del alcohol" y expresó que esas condiciones "son absolutamente inaceptables" para cualquier agente.







Varios meses en el punto de mira







El cuerpo policial lleva varios meses en el punto de mira por su actuación en la dispersión de las protestas que estallaron en Chile el pasado octubre y diversos organismos internacionales como la ONU o Amnistía Internacional le han acusado de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.







"La fuerza del Estado de derecho y la legitimidad del cuerpo de Carabineros está en que se tomen las medidas lo más rápido posible", indicó por su parte Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), un ente público que ha presentado centenares de denuncias contra agentes durante el estallido social.







La protesta en La Florida no fue la única ocurrida la noche del lunes, en la que al menos 60 personas fueron detenidas en Plaza Italia, epicentro del estallido social, y también se registraron disturbios en las ciudades de Valparaíso y Antogafasta.







Se trata de la noche más convulsa desde hace semanas, cuando las protestas a favor de mejores servicios básicos y en contra del desigual modelo económico entraron en una especie de receso por el coronavirus, aunque los expertos auguran que se reactivarán cuando pase la pandemia.







Chile, donde ya hay 14.365 casos y 207 muertos, se encuentra bajo el estado de excepción, con toque de queda desde las 22.00 horas, las clases suspendidas, las fronteras y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados y varios barrios y ciudades en cuarentena.







El estallido social, el más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejó una treintena de heridos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.