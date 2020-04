Dominicana suma 235 muertos por Covid-19 tras un mes de toque de queda

Cuando entró el vigor la medida, el 20-M, el país contabilizaba 2 muertos y 72 infectados, cifra que se ha disparado de manera exponencial en estas semanas.

La República Dominicana suma 235 muertos y 4.964 personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 y, según las autoridades, el país se acerca a la "meseta" en la curva de contagios, al cumplirse este lunes 20-A un mes de que se decretara el toque de queda.



Cuando entró el vigor el toque de queda, el 20 de marzo, el país contabilizaba 2 muertos y 72 infectados, cifra que se ha disparado de manera exponencial en estas semanas, según las cifras oficiales.



El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha advertido de que se espera un aumento del número de contagios detectados a partir de esta semana, debido a que se va a acelerar el procesado de pruebas PCR, las únicas que confirman el diagnóstico de coronavirus, y de las que se han realizado 16.682 por el momento.



Las autoridades dominicanas creen que, gracias a medidas como el toque de queda, se ha logrado ralentizar la propagación del virus, por lo que la curva de contagios se acerca a la "meseta", en palabras del presidente Danilo Medina.







Divergencias en el Gobierno



Sin embargo, en el seno del Ejecutivo han surgido divergencias en cuanto a las medidas necesarias para contener la propagación del coronavirus.



El ministro de Salud ha pedido imponer medidas "más restrictivas" y "agresivas" al considerar que la población no cumple las recomendaciones de distanciamiento social durante las horas diurnas, pero el propio Medina agradeció el pasado viernes a los ciudadanos por su obediencia a las disposiciones oficiales.



Incluso durante el horario del toque de queda, de 17:00 a las 6:00 de la mañana, ha habido numerosos incumplimientos, lo que ha llevado a la Policía a detener a más de mil personas por día, cerca de 40.000 desde el 20 de marzo, que son puestas en libertad a la mañana siguiente sin necesidad de pagar multa.







Nuevas restricciones



En el país es obligatorio desde la semana pasada llevar mascarillas en la calle y lugares de trabajo, si bien el propio titular de Salud reconoció este lunes las limitaciones de muchos ciudadanos para adquirirlas, por lo que recomendó el uso de pañuelos.



Preguntado hoy sobre cuándo el país podría levantar las restricciones o volver a la normalidad, el ministro señaló que en estos momentos no se puede ofrecer una información exacta al respecto, pero que entre una y dos semanas, a partir de las acciones de distanciamiento social impuestas, se podría tener una idea más clara.



No obstante, insistió que la flexibilización de estas restricciones, como en todos los países que ya lo han hecho, será de manera gradual.



Además del toque de queda, el Gobierno ha ordenado el cierre de comercios no esenciales y de algunas empresas que no podían organizar teletrabajo y además, en Semana Santa prohibió los viajes interurbanos.







Las elecciones, aplazadas



La situación sanitaria coincide con un año electoral para la República Dominicana, que si bien celebró los comicios municipales el 15 de marzo pasado, se ha visto obligada a posponer al 5 de julio los comicios presidenciales y legislativos previstos para el 17 de mayo.



En caso de que fuera necesario celebrar una segunda vuelta en los comicios presidenciales, en los que se elegirá al sucesor de Medina, esta se celebraría el 26 de julio.



El Congreso aprobó el 19 de marzo el estado de emergencia y que ha prorrogado en dos ocasiones, la última hasta el 30 de abril, el mismo día al que se ha extendido el toque de queda.