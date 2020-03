Dominicana repite comicios en medio de crisis política y el Covid-19

Las municipales se harán este domingo 15-M. Lea las principales claves para entender qué hay en juego en estas elecciones extraordinarias.

Por: EFE 10:00 AM / 14/03/2020

República Dominicana repite las elecciones municipales este domingo 15-M, en medio de una grave crisis política abierta por la anulación de los comicios del 16 de febrero y entre los temores que están cundiendo en parte de la población por el coronavirus.



Estas son las principales claves para entender qué hay en juego en las elecciones extraordinarias de este domingo, en las que casi 7,5 millones de dominicanos están llamados a votar y que se plantean como una determinante cita con las urnas de cara a las presidenciales y legislativas del próximo 17 de mayo.



1. - ¿Por qué se suspendieron las elecciones?



Las municipales fueron suspendidas a mitad de jornada de votación por un fallo informático en las máquinas automatizadas que se iban a usar por vez primera con el propósito de acelerar el escrutinio.



La gran mayoría de las máquinas de votación no cargaba las boletas completas, por lo que no aparecían todos los candidatos en la pantalla en la que los electores debían marcar su sufragio.



La Junta Central Electoral (JCE) decidió repetir los comicios este 15 de marzo, recuperando el sistema de voto manual y redoblando las medidas de supervisión, lo que incluye la grabación en video del escrutinio, para garantizar la transparencia del proceso.



El motivo del fallo está siendo investigado por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero en un primer momento el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente de haber perpetrado un sabotaje.



2. - Unas protestas inéditas.



La anulación de las elecciones desató una serie de protestas multitudinarias que mantuvieron el pulso en la calle durante dos semanas, algo inédito en el país, y que en parte se volvieron contra el Gobierno.



Los manifestantes eran en su mayoría jóvenes, buena parte de ellos estudiantes universitarios, un grupo que en República Dominicana suele tender a la abstención y que, si acuden a las urnas, podrían influir en el resultado electoral a favor de la oposición, como indican las encuestas más recientes.



Las protestas han exigido explicaciones veraces sobre la anulación de los comicios de febrero, transparencia en los procesos electorales venideros y también, ha sacado a relucir el descontento de parte de la población con la corrupción, la impunidad y contra cualquier abuso de poder.



3. - Unas municipales en clave nacional.



Las municipales se celebran a dos meses de las presidenciales y legislativas del 17 de mayo y constituyen el gran termómetro del ánimo de los electores para esa cita, en la que está en juego el reparto de todo el poder del país.



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está en el poder de forma ininterrumpida desde 2004, goza de mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados y el Senado y controla 107 de las 158 alcaldías.



Esta formación, liderada por el presidente, Danilo Medina, tendrá en las elecciones de mañana su primera prueba de fuego después de haber atravesado una crisis interna que la llevó a partirse en dos el pasado octubre, cuando el exmandatario Leonel Fernández se fue del partido.



El tres veces presidente dominicano abandonó el PLD, acompañado de numerosos cuadros, alegando que se cometió un fraude en las elecciones primarias en las que se impuso Gonzalo Castillo, delfín de Medina, por delante de Fernández.



4. - Los temores por el coronavirus



Si las protestas pueden ser un factor para elevar la participación, los temores por el coronavirus pueden ir en sentido contrario.



El Gobierno dominicano asegura que el virus no circula en el país y solo se han registrado once casos importados de COVID-19; pero aun así, la preocupación por la enfermedad es patente en las calles dominicanas y se están viviendo carreras a los supermercados.



Debido a los temores, la JCE instruyó a los miembros de las juntas municipales a agilizar la movilidad de los votantes para evitar aglomeraciones en los colegios electorales, entre otras medidas sugeridas por las autoridades sanitarias.