Disturbios en varias regiones de Colombia por escasez de ayudas

Hubo saqueos y bloqueos de carreteras en Medellín y el municipio de Fundación. Habitantes reclaman alimentos.

Por: EFE 08:22 AM / 21/04/2020

La escasez de ayudas para los más afectados por la cuarentena decretada por el Gobierno colombiano para combatir el coronavirus provocó este lunes 20-A disturbios en varias regiones del país, donde ciudadanos bloquearon carreteras y saquearon negocios.



El caso más alarmante ocurrió en el municipio de Fundación, en el caribeño departamento del Magdalena, donde hubo saqueos y disturbios en algunos comercios del municipios horas antes de que el presidente colombiano, Iván Duque, anunciara que la cuarentena, que comenzó el pasado 25 de marzo, se prolongará hasta el 11 de mayo.

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, habla con residentes que protestaron el viernes 17-A para pedir alimentos.



También hubo desórdenes en Medellín, donde cerca de un centenar de personas bloquearon una carretera del noroeste de la ciudad para reclamar ayudas humanitarias.





Saqueos y toque de queda



Tras los saqueos y disturbios en algunos almacenes de Fundación, en los que fueron atacados locales comerciales y por lo que tuvo que intervenir el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, el alcalde Carlos Sierra decretó el toque de queda hasta las 05.00 hora local (10.00 GMT) del martes 21-A.



Según dijo el mandatario, en los desórdenes fueron detenidas tres personas por la Policía, que intervino para evitar más saqueos.



"Hemos convocado a un consejo extraordinario de seguridad, en el cual estaremos revisando y analizando las medidas a tomar para poder prevenir estos hechos", anunció el alcalde de Fundación, donde hay un caso confirmado de Covid-19.





Sierra, quien denunció que su casa fue atacada por los manifestantes, aseguró que los disturbios ocurrieron luego de que la comunidad se sintiera inconforme por cómo fueron distribuidas ayudas humanitarias por parte de la Gobernación del Magdalena, hecho en el que, según dijo, la Alcaldía no tiene injerencia.



"Estaremos instaurando las demandas penales en contra los vándalos que quieren hacer alteración del orden público en nuestro municipio y generar estos caos", aseveró el gobernante.



Bloqueos en Medellín



Los manifestantes bloquearon este lunes 20 de abril la Vía al Mar, a donde llegaron protestando porque dicen que no han recibido ayudas de la Alcaldía de Medellín ante la situación que viven por la cuarentena.



La situación recuerda a lo ocurrido en los últimos días en la capital del departamento de Antioquia, donde ciudadanos bloquearon carreteras y trataron de saquear camiones con ayudas humanitarias antes de que fueran repartidas.



Ante lo sucedido también tuvo que intervenir el Esmad para dispersar la manifestación y reabrir la carretera.



"Rechazamos el bloqueo en las vías que están haciendo algunos ciudadanos en forma de protesta porque dicen que la Alcaldía no está llegando con ayudas cuando (...) hemos identificado (en los barrios) que más del 90 % ya han tenido algunos de los subsidios", dijo el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo.



Este bloqueo sucedió en un sector conocido como Vallejuelos, donde la semana pasada "se impacientó la comunidad, le tocó a la Policía dar la orden de retirarse y, además de esto, saquean un vehículo con 30 mercados", explicó entonces la secretaria de Inclusión Social, Familia y DD.HH, Mónica Gómez.



El primer caso de coronavirus en el país fue confirmado en Bogotá el pasado 6 de marzo y desde entonces se ha propagado por 26 de los 32 departamentos del país, con 3.977 enfermos y 189 muertes.