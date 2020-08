Detenidos 2 indonesios con covid-19 acusados de violar a enfermera chilena

Los dos presuntos agresores viajaban en un buque factoría y fueron llevados a la residencia sanitaria cuando dieron positivo por coronavirus.

Por: EFE 08:58 PM / 30/08/2020

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo este domingo 30-A a dos ciudadanos de nacionalidad indonesia con covid-19 acusados de violar a una profesional de la salud en una residencia sanitaria de la sureña ciudad de Punta Arenas, en la que estaban internados.



El suceso tuvo lugar en la madrugada de este domingo, cuando uno de los agresores llamó a la víctima, una Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), a su habitación para solicitarle papel higiénico.



En el cuarto se encontraba también el otro agresor y ambos procedieron a violarla, según expuso a la prensa el subcomisario de la PDI Carlos Antonín, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas.



En un momento, la mujer logró zafarse y se refugió en otra habitación de la residencia sanitaria, solicitando ayuda, continuó relatando el agente policial.



Los acusados fueron detenidos y llevados a dependencias policiales. Serán formalizados ante un juez por violación y abuso sexual.



Los dos presuntos agresores viajaban en un buque factoría y fueron llevados a la residencia sanitaria cuando dieron positivo por covid-19.



Ministro lamenta el suceso



El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, lamentó y repudió el suceso, dio su apoyo a la TENS víctima de violación y dijo que no va a tolerar que tengan lugar hechos así.



"Lamentamos y repudiamos profundamente la agresión sufrida por una de nuestras TENS en una residencia sanitaria en Punta Arenas. No lo vamos a tolerar. Se hará la denuncia correspondiente y perseguriá a los hechores de esto tan lamentable. Ella cuento con nuestro apoyo, protección y no dejaremos de hacer acciones para que estos sujetos sean castigados", dijo el ministro en rueda de prensa.



Por otra parte, el gremio de los TENS condenó el abuso sexual y acusó al Ministerio de Salud de no dar el resguardo necesarios a los profesionales de la salud en las residencias sanitarias.



Con la llegada de la pandemia al país, las autoridades habilitaron alrededor de 60 recintos, denominados residencias sanitarias, para trasladar a personas con covid-19 que no están graves y que no tienen condiciones en sus hogares para hacer cuarentena.



También se ha trasladado a estos recintos a grupos familiares enteros, tanto de personas confirmadas con coronavirus como de personas que han tenido contacto estrecho con otras contagiadas, para que puedan pasar los 14 días de cuarentena juntos.