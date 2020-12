Detectan en Italia un contagio con la variedad de Reino Unido

El paciente y su pareja, que llegaron a Roma en un vuelo desde Inglaterra, fueron puestos en aislamiento.

Por: EFE 04:08 PM / 20/12/2020

Las autoridades sanitarias de Italia han detectado el caso de un sujeto contagiado con la misma variedad de coronavirus detectada en Reino Unido y le han puesto en aislamiento, según confirmó este domingo 20-D el Ministerio de Sanidad en un comunicado.



El departamento científico del hospital policlínico del Celio, en Roma, ha secuenciado en una persona llegada al país el genoma de un virus SARS-CoV-2 "con la variante localizada en las últimas semanas en Reino Unido", se lee en la nota.



El paciente y su pareja habían llegado a Italia "en los últimos días" con un vuelo aterrizado en el aeropuerto romano de Fiumicino y han sido puestos en aislamiento.



Las autoridades aseguran que, junto a otros familiares y contactos cercanos, han seguido todos los procedimientos establecidos por el Ministerio.



El Gobierno de Italia suspendió este domingo los vuelos desde Reino Unido después de que Londres haya confirmado la aparición de una nueva variante del coronavirus y prohibió la entrada a las personas que hayan estado en ese país en los últimos catorce días.



La decisión ha sido ya comunicada a las autoridades de Londres, explicó el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio.

Duras medidas



El titular de Sanidad, Roberto Speranza, firmó la ordenanza que suspende los vuelos procedentes de Reino Unido y además prohíbe la entrada en Italia a quienes hayan estado en ese país en las últimas dos semanas.



Las personas que hayan estado en Reino Unido y se encuentren ya en Italia deberán someterse a una prueba de coronavirus.



La decisión de Italia llega después de que el Gobierno británico haya confirmado la aparición de una nueva variante del coronavirus que ha obligado a establecer duras medidas restrictivas dado el alarmante incremento de casos de covid-19.





Los científicos han asegurado que la nueva cepa acelera hasta en un 70 % más la transmisión del virus.



Mientras algunos vuelos procedentes de Reino Unido que habían partido antes de la firma de la nueva ordenanza siguen llegando al país.



Por ello la región de Lacio (centro) está haciendo pruebas del coronavirus a los pasajeros de los vuelos que hayan salido de Reino Unido y que estén a punto de llegar al aeropuerto romano de Fiumicino, avanzó su gobernador, Nicola Zingaretti.



En Pescara (norte) aterrizó también un vuelo de la aerolínea Ryanair llegado de Londres con 136 pasajeros a bordo que, según los medios, deberán someterse a una prueba y ponerse en cuarentena.

No se aplana la curva



Italia sigue manteniendo cifras altas de contagios y este domingo confirmó que en las últimas veinticuatro horas habían contraído el virus 15.104 personas y 352 habían perdido la vida, aumentando a 68.799 el balance de víctimas mortales desde el pasado febrero.



Dado que la curva epidemiológica no ha bajado como se esperaba tras las restricciones aprobadas el pasado 3 de diciembre, el Gobierno de Italia ha decidido confinar a la población en los días festivos y sus vísperas en Navidad.



Así, los días 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre y el 1, 2, 3, 5 y 6 de enero no se podrá salir de casa salvo por comprobadas necesidades de trabajo, urgencia o salud, y quedarán prohibidos los desplazamientos entre las distintas regiones.