Derrumbe dejó al menos 4 muertos y 11 desaparecidos en Nicaragua

"Estas familias en años anteriores recibieron la propuesta de reubicación de lugar por estar en zona de riesgo, pero no aceptaron, igualmente fueron visitados para que abandonaran ante la llegada del huracán, pero decidieron quedarse", detalló el informe.

Por: EFE 02:27 PM / 18/11/2020

Un deslizamiento de tierra ocurrido durante el paso del huracán Iota dejó al menos cuatro muertos y 11 desaparecidos en una zona montañosa del norte de Nicaragua, informó este miércoles 18-N el Gobierno.



"La información preliminar es que había 15 personas desaparecidas, de ellas, en el transcurso de la noche y la mañana de hoy, se han encontrado cuatro personas con vida y cuatro fallecidos", comunicaron las autoridades en una declaración.



El derrumbe, que según testigos desplazó la tierra aproximadamente un kilómetro, ocurrió la noche de este martes en una zona de difícil acceso en el Macizo de Peñas Blancas, una reserva natural de 1.745 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa, a 200 kilómetros al norte de Managua.



Las víctimas mortales fueron identificadas como Martha Lorena Hernández, de 34 años, con dos de sus hijos, ambos menores de edad, más una niña de dos años.



Los sobrevivientes son el esposo de Hernández, Orlando Navarrete; así como Carlos Hernández, Yarelis Díaz, y Gregorio Aguilar, todos adultos, según el reporte oficial.



Las autoridades señalaron una supuesta responsabilidad de las víctimas ante el desastre.



Con estos cuatro casos el número de muertos como consecuencia del huracán Iota se eleva a 12, de los cuales el Gobierno aún no reporta el de dos personas que perecieron anoche, cuando viajaban en un taxi y un árbol cayó sobre el automóvil, en el sur de Managua, según dijo la Policía Nacional.



Tras haberse desarrollado hasta ser un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el Iota, ahora convertido en un ciclón postropical que se desplaza sobre El Salvador, impactó la costa Caribe de Nicaragua el pasado lunes en categoría 4, la misma que su antecesor, el Eta, que había causado destrucción apenas 13 días antes en la misma zona.



Aunque todavía se desconocen los alcances de la destrucción de Iota, la devastación es evidente en ciudades como Bilwi, o en la comunidad de Haulover, 35 kilómetros al sur, donde el ojo del huracán tocó tierra, ambas en la Región Autónoma del Caribe Norte.



En su recorrido por el norte de Nicaragua, "Iota" causó inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción y muerte, especialmente en zonas que han sido afectadas por Eta, que dejó tres muertos, según la Cruz Roja Nicaragüense, mismos que no fueron reconocidos por el Gobierno.



Una alerta roja está en vigor para el Caribe de Nicaragua, y la amarilla para el resto del país.