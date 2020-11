Denuncian muerte de 9 jóvenes por incendio en estación de Policía colombiana

Ante las denuncias del concejal Diego Cancino, la Policía de Cundinamarca divulgó este martes 10-N un comunicado en el confirma ocho fallecimientos y señala que por estos hechos se abrió un investigación disciplinaria interna y la Fiscalía comenzó una penal.

Por: EFE 08:56 AM / 11/11/2020

Un concejal de Bogotá denunció este martes 10-N que nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de Policía de la localidad de Soacha murieron en septiembre pasado en un incendio provocado por uno de ellos, fallecimientos de los que hasta ahora no habían informado las autoridades.







"Eso ocurrió el pasado 4 de septiembre en la estación de Policía de San Mateo, en Soacha", dijo a Efe el concejal Diego Cancino, quien explicó que el hecho no trascendió antes porque las madres de los muchachos fallecidos "tienen miedo" de aparecer en público porque "recibieron amenazas".







Soacha es un municipio del departamento de Cundinamarca con cerca de un millón de habitantes y por su condición de ciudad satélite de la capital colombiana concentra el mayor número de población desplazada del país.







Cancino detalló que el incendio comenzó cuando uno de los detenidos prendió fuego a una cobija y que el día de los hechos murió un joven mientras que los otros ochos fallecieron en fechas posteriores en clínicas a donde fueron llevados por la gravedad de las quemaduras sufridas.







"Uno de los muchachos detenidos murió ese día y los otros ocho murieron día tras día por las quemaduras mortales", dijo Cancino quien asegura haber recibido toda la información de parte de familiares de los fallecidos e incluso videos del día en que ocurrió el incendio.







Prohibición de visitas







Cancino, del partido Alianza Verde, dijo que ese día la Policía les negó a los detenidos las visitas de sus familiares y eso pudo haber desencadenado la tragedia.







"Ese 4 de septiembre, un chico desesperado porque no le dejan entrar la visita prendió (fuego) a una cobija y lo que nos dicen otras mamás es que hubo otro artefacto que intensificó las llamas. Eso, la intensificación de las llamas, se ve en un video", dijo Cancino a Efe.







Al parecer, dice el concejal, la Policía golpeaba a los detenidos y les negaba la alimentación y las visitas.







Añadió que la situación fue denunciada ante la Procuraduría (Ministerio Público) y ante la Fiscalía y que el objetivo es que "se abra una investigación penal por lo sucedido".







Lo que dice la Policía







Ante las denuncias del concejal, la Policía de Cundinamarca divulgó este martes 10-N un comunicado en el confirma ocho fallecimientos y señala que por estos hechos se abrió un investigación disciplinaria interna y la Fiscalía comenzó una penal.







Según la Policía, ese día en la Estación de San Mateo, en Soacha, había 11 personas detenidas que prendieron fuego a sus colchonetas y "como consecuencia de estos hechos, la totalidad de los presuntos responsables resultaron lesionados con quemaduras de primer y segundo grado".







"Con respecto a la situación actual de las 11 personas comprometidas en este hecho, a la fecha se registra el deceso de ocho de ellas. Además, dos se encuentran en custodia con tratamiento médico y una aún permanece hospitalizada", añade la información.







El comunicado añade que los policías que estaban en la estación de "manera inmediata procedieron a controlar el incendio, prestar los primeros auxilios y finalmente evacuar a las personas lesionadas al Hospital Cardiovascular y a otros centros de atención médica de la localidad".







El texto concluye diciendo que "el mismo día de los hechos, el Departamento de Policía Cundinamarca, informó a la opinión pública sobre los sucesos".







Cinco días después de ese incidente la Policía de Bogotá se vio involucrada en un escándalo por el uso excesivo de fuerza de dos de sus integrantes al arrestar a un hombre de 46 años que murió horas después en el hospital, lo que desencadenó una ola de protestas y vandalismo en la capital colombiana y en Soacha en la que perdieron la vida otras 13 personas.