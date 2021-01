Demócratas piden investigar a Trump por presionar un resultado a su favor

En la llamada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, desmontó una a una las alegaciones de irregularidades y teorías de la conspiración que le iba presentando Trump, pese a lo cual el gobernante saliente insistió en su petición de que cambiara el resultado final a su favor.

Dos congresistas demócratas pidieron este lunes 4 de enero a la policía federal estadounidense (FBI, en inglés) que abra una investigación contra el presidente saliente, Donald Trump, por presionar a las autoridades de Georgia para que cambien a su favor el resultado de las elecciones en ese estado.



En una carta enviada al director del FBI, Christopher Wray, los miembros de la Cámara de Representantes Ted Lieu, de California, y Kathleen Rice, de Nueva York, le pidieron iniciar "una investigación criminal inmediata sobre el presidente".



En una llamada de casi una hora a la máxima autoridad electoral de Georgia, que fue filtrada a los medios, el gobernante trató el pasado sábado de convencerlo para que manipulara a su favor los resultados de los comicios del 3 de noviembre, que fueron ganados en ese estado por el candidato demócrata, Joe Biden, por 11.779 votos.



"Como miembros del Congreso y exfiscales, creemos que Donald Trump participó en una solicitud o conspiración para cometer varios delitos electorales", escribieron los legisladores.



Durante su conversación con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, la máxima autoridad electoral del estado, Trump volvió a repetir sus alegaciones de fraude no demostradas y le pidió que "encontrara" los votos suficientes para darle a él como ganador.



"Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos", dijo Trump, que insistió en que fue él quien ganó las elecciones.





En la llamada, Raffensperger desmontó una a una las alegaciones de irregularidades y teorías de la conspiración que le iba presentando Trump, pese a lo cual el gobernante saliente insistió en su petición de que cambiara el resultado final a su favor.



Llegó incluso a amenazar al secretario de Estado de Georgia, que es republicano, de que podría afrontar consecuencias penales si no accedía a su petición.



En declaraciones a la cadena de televisión ABC, Raffensperger dijo hoy que no creía apropiado que su oficina fuera la encargada de iniciar una investigación sobre la llamada para determinar si Trump ha cometido delitos electorales con sus presiones.



"Tengo entendido que el fiscal de distrito del condado de Fulton quiere verlo. Tal vez ese sea el lugar apropiado para hacerlo", dijo el secretario de Estado en referencia a uno de los condados de Georgia en los que Trump insiste en que hubo irregularidades.



Raffensperger insistió en la limpieza de las elecciones y de las investigaciones que llevaron a cabo sobre las presuntas irregularidades que alega el presidente, que calificó de "rumores".



"No soy abogado. Todo lo que sé es que vamos a seguir la ley, seguir el proceso", dijo.



Desde que se confirmó la victoria electoral de Biden, Trump ha insistido en que es objeto de un fraude que no ha logrado demostrar en los tribunales y en presionar a legisladores y autoridades estatales para que ignoren el resultado y le declaren ganador.



El próximo miércoles el Congreso tiene previsto celebrar una sesión para ratificar el triunfo electoral del demócrata Joe Biden, algo a lo que al menos 12 senadores y cien legisladores republicanos han dicho que se opondrán.



No obstante, se espera que la victoria de Biden sea ratificada sin problemas debido a la mayoría que los demócratas tienen en la Cámara Baja y a que 12 senadores no son suficientes para que esa postura prospere.