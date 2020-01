Defensa de Donald Trump alegará falta de delito al inicio de juicio político

“Es necesaria una conducta cuasicriminal”, dijo Alan Dershowitz, un abogado constitucional del equipo de defensa de Trump.

Por: AP 03:56 PM / 20/01/2020

Los abogados del presidente estadounidense Donald Trump ofrecieron un vistazo preliminar el domingo de su defensa para el juicio político con la afirmación cuestionable de que los cargos en su contra no son válidos, adoptando una postura catalogada por los demócratas como “tonterías” mientras ambas partes refinaron sus argumentos para el juicio.

“Es necesaria una conducta cuasicriminal”, dijo Alan Dershowitz, un abogado constitucional del equipo de defensa de Trump. Dershowitz indicó que él estará presentando ese mismo argumento ante el Senado y si prevalece, “no habrá necesidad” de buscar los testimonios de testigos o documentos que los demócratas exigen.

El argumento forma parte de una estrategia de varias aristas que el equipo del presidente desarrolla antes de su informe del juicio político, que inicia el lunes. Trump asevera que su presión a Ucrania fue “perfecta” y que es víctima de una cacería de brujas.

Pero el enfoque de “sin delito no hay juicio político” ha sido rotundamente desestimado por expertos y demócratas, que en un reciente informe de juicio describieron la conducta de Trump como la “peor pesadilla” de los fundadores del país. Desde su perspectiva, la norma de “delitos de responsabilidad” es ambigua y no concluyente en la Constitución y pretende abarcar los abusos de poder que no son necesariamente ilegales.

La Casa Blanca aboga por una “postura absurda”, destacó el congresista Adam Schiff, representante de California y el principal fiscal demócrata en el caso del juicio político. “Ese es el argumento que supongo uno debe plantear en caso de que los hechos estén tan en contra de uno”.

El congresista Jerrold Nadler, demócrata por Nueva York y otro fiscal del juicio político, lo llamó un “absurdo total” y dijo que la evidencia de las malas conductas de Trump es contundente.

La Casa Blanca, mientras tanto, trabaja en su respuesta al informe de la Cámara de Representantes que detalla los cargos.

No hay senadores más ansiosos en iniciar que los cuatro candidatos demócratas a la presidencia que enfrentan la posibilidad de ser aislados en el Senado previo al inicio de las votaciones de nominaciones en Iowa y Nueva Hampshire.

“Prefiero estar aquí”, comentó el senador Bernie Sanders, por Vermont, a la Radio Pública de Nueva Hampshire durante un acto de campaña el domingo en Concord.

Durante el juicio, Sanders y los otros senadores están obligados a permanecer sentados en silencio quizá por seis extenuantes horas de procedimientos diarios, excepto los domingos, de acuerdo con las reglas del Senado, a fin de obtener la “justicia imparcial” que prometieron buscar.