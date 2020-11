De película: usaron alcantarilla para entrar y salir del banco que robaron

Seis ladrones atracaron una sucursal del banco Crédit Agricole en Milán (norte de Italia).

Un grupo de al menos seis ladrones atracó este martes 3-N una sucursal del banco Crédit Agricole en Milán (norte de Italia) a la hora de abrir tras entrar por un túnel excavado y conectado con las alcantarillas, tras lo cual escaparon en pocos minutos con el botín.



De película: "Hicieron un agujero en el suelo y salieron por ahí".



En torno de las 8:30 de la mañana, poco después de que el Crédit Agricole abriera sus puertas, al director de la sucursal y a las dos empleadas que se encontraban allí les sorprendió la banda de atracadores, armados, que les ordenaron entregar todo el dinero.







"Entraron por el sótano", explicó a los medios locales el director, que mantuvo una breve refriega con el grupo de atracadores aunque nadie salió gravemente herido. En medio de la disputa una de las trabajadoras pudo escapar.







Los ladrones vaciaron varias cajas de seguridad, aunque no llegaron a abrir la caja fuerte ya que tiene una apertura con temporizador y no pudieron esperar, señalan los medios, sin que haya trascendido la cantidad de dinero extraída.







Apenas unos 9 minutos después de entrar los atracadores llegó la Policía, que rodeó la sucursal, pero los ladrones activaron un extintor para crear una distracción con el humo que los ayudara a escapar.







Finalmente desaparecieron por el mismo agujero y escaparon por las alcantarillas sin que la Policía los haya podido localizar aún.







"Entraron como salieron, por las alcantarillas", contó el director. "Hicieron un agujero en el suelo y salieron por ahí".







Algunos medios hablan de un atraco "de película", tras el cual una docena de coches de Policía aseguraron el área para garantizar la protección de los transeúntes, mientras algunos agentes buscaban sin éxito a los fugitivos en las alcantarillas.







El gerente ha sido atendido por los sanitarios por un golpe leve con la culata de una pistola en la cabeza, mientras la trabajadora que consiguió escapar fue atendida por un ataque de nervios.







El número de asaltantes, cuya búsqueda continúa, aún no se ha concretado y los investigadores apuntan a que eran al menos seis, lo que sugiere que el robo era un plan preparado con antelación.