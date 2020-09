Cuomo arremete: "Trump está intentando matar a la ciudad de Nueva York"

El gobernador acusó a Trump de haber aprobado la ley de reforma presupuestaria denominada Salt, con el fin de perjudicar a la ciudad, que tras su entrada en vigor recaudó $ 14.000 millones menos.

Por: EFE 05:29 PM / 08/09/2020

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusó este martes 8 de septiembre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar intentando "activamente matar a la ciudad de Nueva York".







"Trump está tratando activamente de matar a la ciudad de Nueva York. Es personal. Creo que es psicológico. Está tratando de matar a la ciudad de Nueva York", dijo Cuomo en una rueda de prensa.





Cuomo, del Partido Demócrata, y Trump, líder del Republicano, llevan meses enzarzados en varios enfrentamientos.





El último de ellos estalló el 2 de septiembre, cuando el presidente amenazó con recortar fondos federales a ciudades donde se han producido protestas notables contra el racismo, entre ellas Nueva York, Washington, Seattle y Portland (Oregon), gobernadas por la oposición demócrata y que tachó de "jurisdicciones anarquistas".







Trump firmó un documento distribuido por la Casa Blanca en el que declara que su Gobierno "no permitirá que los dólares de los contribuyentes federales financien ciudades que se han deteriorado hasta ser zonas sin ley".







Ya en su momento, Cuomo restó importancia a la amenaza de Trump y aseguró: "(Trump) no es un rey. No puede 'quitar los fondos' a la ciudad de Nueva York. Es un ardid ilegal".





Esta no es la primera vez que Trump intenta privar de fondos federales a las localidades que implementan políticas a las que se opone. Además, en el último mes, ha amplificado su lema de "ley y orden" y lo ha convertido en una bandera electoral de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.







Desde entonces, insiste en denunciar a los "anarquistas" y "criminales" que han protagonizado altercados en las manifestaciones contra el racismo, sin distinguirlos de la mayoría que protestaba pacíficamente.







En su comparecencia de hoy, Cuomo acusó a Trump de haber aprobado la ley de reforma presupuestaria denominada Salt con el fin de perjudicar a la ciudad, que tras su entrada en vigor recaudó 14.000 millones de dólares menos. Asimismo, dijo que el presidente rechaza financiar la ampliación del metro en la Segunda Avenida, la creación de un tren aéreo al aeropuerto de LaGuardia y otras obras de infraestructura como la reconstrucción de los túneles entre Nueva York y la vecina Nueva Jersey.







Asimismo, lo señaló como el responsable de que en marzo, Nueva York se convirtiera en el epicentro mundial de la covid-19, con varias decenas de miles de muertos.



"Donald Trump causó el brote de coronavirus en Nueva York, es un hecho", dijo Cuomo antes de asegurar que mientras las autoridades cortaban el tráfico aéreo con China, se permitió que continuaran los viajes entre EE UU y Europa, lo que favoreció la entrada del virus.







Asimismo le reprochó que mientras prometía "proteger a la gente de esta nación" construyendo un muro en la frontera con México, no detuvo el virus.







"Perdimos más gente al día por la COVID que ninguna otra nación del planeta. ¿Saben quien hizo eso? La incompetencia de Donald Trump y ahora no van a proveer fondos federales para ayuda a reparar el daño que han creado", subrayó Cuomo, que de nuevo cargó contra la Administración Trump por no querer ayudar a los estados demócratas