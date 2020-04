Cuba sobrepasó el medio centenar de muertes por Covid-19, con 1.337 positivos

En hospitales cubanos hay seis personas en estado crítico (una menos que en la víspera) y cinco graves (una más), mientras que 21 pacientes recibieron el alta médica, con lo que el número de recuperados se eleva a 437.

Por: EFE 02:10 PM / 25/04/2020

Con dos nuevos fallecidos registrados este sábado 25-A, Cuba sobrepasó el medio centenar de muertes por Covid-19 y acumula 1.337 positivos hasta la fecha, en la que se anunciaron 52 nuevos casos de la enfermedad, la mayoría en La Habana.



Los decesos ocurrieron la víspera y corresponden a un cubano de 62 años y a una cubana de 60, ambos diabéticos y con antecedentes de obesidad e hipertensión, especificó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), Francisco Durán.



Los padecimientos preexistentes complican mucho la evolución de los enfermos y los hacen más vulnerables, insistió el doctor Durán en el parte diario televisado.



De acuerdo con los reportes del Minsap, gran parte de los 51 fallecidos en Cuba por Covid-19 padecían diabetes, hipertensión y cardiopatías.



En hospitales cubanos hay seis personas en estado crítico (una menos que en la víspera) y cinco graves (una más), mientras que 21 pacientes recibieron el alta médica, con lo que el número de recuperados se eleva a 437.



Los 52 nuevos casos de hoy mantienen la tendencia de alrededor de medio centenar de contagios diarios de los últimos días, en los que han aumentado los positivos en La Habana.



La mayoría de los nuevos infectados en la capital - hogar de 2,1 de los 11,2 millones de habitantes del país - residen en zonas con mucha densidad de población como la Habana Vieja, Diez de Octubre y Centro Habana. En este último municipio se han abierto tres de los cuatro "eventos de transmisión local" más recientes en la isla.



Las nuevas infecciones fueron detectadas entre 1.857 pruebas PCR realizadas el viernes, un número similar al de las jornadas anteriores.



En total se han aplicado 37.991 de estos test desde que comenzara la pandemia, complementados por decenas de miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China.



De los 52 contagiados - todos cubanos con edades que oscilan entre 20 días y 85 años- 34 son contactos de casos ya confirmados y en el resto no se ha logrado detectar la posible fuente de contagio.



El doctor Durán llamó la atención sobre el hecho de que 28 de estos pacientes (el 53,8 %) se mostraban asintomáticos cuando se les realizó la prueba, reiteró la necesidad de "mostrar disciplina" y lamentó que muchos ciudadanos, aunque porten las mascarillas obligatorias, no siguen las recomendaciones de aislamiento social.



El acumulado de 1.337 positivos en Cuba incluye a 836 pacientes con evolución estable, junto a los fallecidos, las altas médicas y dos evacuados a sus países de origen.



Más de 3.400 personas se mantienen aisladas en centros sanitarios cubanos, mientras que otras 6.560 permanecen bajo vigilancia clínico-epidemiológica en sus hogares.



Ante el aumento de casos y como prevención ante la cercanía del pico de la enfermedad, previsto ahora para fines de mayo próximo, el Gobierno cubano abrió un hospital en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), en las afueras de La Habana, con 600 capacidades destinadas a casos sospechosos.



Cuba se clasifica en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada, por lo que el Gobierno aplica fuertes medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras, salvo casos excepcionales y la clausura de las escuelas, los locales de ocio y los mayores centros comerciales.



También se ha instado a los ciudadanos a permanecer en sus casas y salir solo para lo imprescindible, aunque aún no se ha decretado el confinamiento domiciliario obligatorio.