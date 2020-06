Cuba reporta 5 contagios de covid-19 y acumula 2.238

Díaz-Canel comunicó el jueves el plan progresivo de desescalada, sin calendario fijo y con tres fases iniciales, que deberá iniciar en las semanas próximas "si no ocurren incidentes" que modifiquen el comportamiento de la enfermedad.

Por: EFE 01:07 PM / 13/06/2020

Cuba mantiene la tendencia a la baja en los contagios diarios de covid-19 con 5 nuevos casos este sábado 13-J, en medio de los preparativos para una desescalada que debe comenzar en unos días si no surgen otros brotes masivos del virus en el país, que ya acumula 2.238 positivos sin reportes de muertes en 48 horas.







El número de nuevos infectados -todos cubanos- representa una disminución comparado con los 14 pacientes anunciados ayer viernes, aunque continúa en la línea de las cifras del resto de la semana (9 el lunes, 5 el martes, 6 el miércoles y 8 el jueves), según datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap).







Los contagios de este 13-J se detectaron entre 2.496 muestras PCR, lo que eleva a 131.628 el total de esas pruebas realizadas en Cuba, complementadas por más de 119.000 kits rápidos, en su mayoría provenientes de China.







La Habana continúa como epicentro de la pandemia en la isla. De los enfermos de este sábado, cuatro son habaneros, y uno reside en la cercana Matanzas, especificó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva diaria.







La capital cubana reúne a la mayoría de positivos al coronavirus en la isla, entre ellos 197 de los 229 casos activos, de ahí que las autoridades anunciaran que será la última región en incorporarse a la "etapa de recuperación pos COVID-19".







Los contagios de los últimos días en La Habana han estado relacionados con dos nuevos brotes del virus, uno en una constructora militar y otro en la tienda Carlos III, entre las mayores del país y que ahora solo comercializa productos online.







De los 520 trabajadores del centro comercial, hasta ahora solo se ha completado la prueba PCR a 158 con un resultado de 3 positivos según el reporte oficial, que asegura que en las próximas horas estará disponible el resto de los resultados.







Asintomáticos, mayoría







Cuatro de los infectados de este 13-J son contactos de otros casos confirmados anteriormente y en uno no se precisa aún la fuente de infección.







Además, tres se mostraban asintomáticos en el momento del test, una tendencia que preocupa a las autoridades del país caribeño, donde en los últimos 15 días más del 82 % de los contagiados no mostraba síntomas al realizar la prueba PCR.







Unos 445 pacientes permanecen aislados en hospitales cubanos, entre ellos los 229 casos confirmados, de los que 224 evolucionan de manera estable y cinco permanecen en estado grave. Otras 1.538 personas están bajo vigilancia en sus hogares.







Veintiuna personas recibieron el alta médica para un acumulado de 1.926, alrededor del 86 % del total de casos. El número de muertes permanece en 84.







Cuba se mantiene oficialmente en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del SARS-CoV-2, aunque el municipio especial Isla de la Juventud y trece de sus quince provincias no reportan casos desde hace más de dos semanas.







En el país todavía se mantienen en efecto medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.







El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la epidemia estaba controlada en la isla y comunicó el pasado jueves el plan progresivo de desescalada, sin calendario fijo y con tres fases iniciales, que deberá iniciar en las semanas próximas "si no ocurren incidentes" que modifiquen el comportamiento de la enfermedad.