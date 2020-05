Cuba reporta 12 nuevos contagios de Covid-19 y mantiene la tendencia a la baja

Los tres recién fallecidos -de 53, 59 y 64 años- tenían antecedentes patológicos de hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares y diabetes.

Por: EFE 12:29 PM / 10/05/2020

Cuba registró este domingo 10 de mayo 12 nuevos contagios de Covid-19, con lo que se ha mantenido la tendencia a la baja del número de pacientes confirmados en esta semana, aunque el último parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap) reportó tres defunciones.







Los casos positivos detectados en los últimos tres días han sido 12, 13 y 12, mientras que en el resto de la semana la cifra más alta fue de 26 nuevos infectados con el coronavirus SARS-CoV-2, y todos han sido cubanos adultos.







Los tres recién fallecidos -de 53, 59 y 64 años- tenían antecedentes patológicos de hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares y diabetes mellitus, según explicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su parte televisivo diario para actualizar la situación de la pandemia.







Precisó también que la mayoría de los 12 pacientes detectados a través de las 1.826 pruebas diagnóstico estudiadas este sábado son de la provincia de La Habana y menores de 40 años.







De ellos, 9 (75 %) fueron contactos de casos confirmados y en 3 no se pudo precisar la fuente de infección.







El país caribeño suma 67.335 muestras PCR en tiempo real -complementadas con miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China- que se han aplicado a personas sospechosas, además de a los contactos con personas confirmadas con la enfermedad.





Más de 1.700 diagnósticos positivos y 77 decesos



En total, la isla acumula 1.766 diagnósticos positivos de coronavirus desde el pasado 11 de marzo hasta el día de hoy, así como 77 muertes. Se han recuperado 1.193 pacientes tras reportar hoy 53 nuevas altas médicas.







La provincia La Habana que alberga a la capital reporta la mayor cantidad de recuperados con 477, seguida de Villa Clara (centro) que registra hasta ahora 167 y Matanzas, con 90.







Hasta ayer sábado la presencia de la enfermedad se había registrado en 107 municipios de Cuba.







La tasa de incidencia más elevada la presenta el municipio especial Isla de la Juventud con 50,4 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por La Habana (39,5) y Villa Clara (25).







Pacientes ingresados y activos



Actualmente se mantienen ingresados 1.894 pacientes, de los cuales 1.374 son considerados sospechosos de estar infectados, otros 494 son enfermos confirmados y 4.081 permanecen en vigilancia a través del programa de Atención Primaria de Salud en sus comunidades.







Entre los 494 activos hay 488 que presenta una evolución clínica estable, pero en las últimas 24 horas son seis los pacientes con un reporte desfavorable: uno se encuentra en estado crítico y los restantes cinco están graves.







El doctor Durán se refirió nuevamente a la elevada cifra de asintomáticos y detalló que de los 1.766 positivos detectados en el país caribeño 848 no presentaban síntomas de Covid en el momento del diagnóstico.







Día de las Madres en casa





Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del Covid-19, con medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.







El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se han extremado las condiciones de aislamiento en puntos específicos del país donde se han detectado mayores focos de contagio, entre ellos varias zonas de La Habana.







Esta semana el Gobierno impuso nuevas restricciones como la salida temporal de circulación de unos 37.000 vehículos estatales para seguir disminuyendo el tráfico y la movilidad.







Hoy, cuando se celebra el tradicional Día de las Madres, los llamados de las autoridades cubanas exhortan a permanecer en casa la familia y a cumplir las medidas de distanciamiento físico y de higiene recomendadas.