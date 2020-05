Cuba registra otros 9 contagios de covid-19 y acumula 4 días sin fallecidos

El número de decesos por la enfermedad se mantiene en 82.

Por: EFE 11:02 AM / 28/05/2020

Cuba anunció este jueves 28de mayo otros nueve casos del coronavirus SARS-CoV-2 para un acumulado de 1.983, en la cuarta jornada consecutiva sin fallecidos, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).



Los contagios del jueves suponen un descenso respecto a las dos jornadas anteriores (16 el martes y 11 el miércoles) y mantienen una tendencia estable en la evolución de los casos (entre 6 y 16 en los últimos diez días) tras haber alcanzado el pico en abril.



Los nuevos casos del jueves se detectaron al analizar en la víspera 1.364 muestras PCR. Hasta ahora se han aplicado en total 99.745 de estos test, complementados con pruebas rápidas procedentes en su mayoría de China, de las que se han empleado más de 111.000 kits, según cifras oficiales.



De los nueve contagiados de este jueves, ocho eran contactos de casos confirmados anteriormente y en uno se desconoce la fuente de infección. Además, ocho son residentes de La Habana (la región con mayor número de contagios) y uno de la cercana provincia de Matanzas. Cuatro de los nuevos positivos se mostraban asintomáticos cuando se les realizó la prueba.



Un día más el número diario de altas superó al de nuevos casos, al anunciarse la recuperación de otros 10 pacientes. El 87,4 % de los contagiados ya han superado la enfermedad.



Al no reportarse decesos este 28-M, el número de fallecidos por la enfermedad covid-19 en Cuba se mantiene en 82.



De los 165 casos activos en este momento, un paciente permanece en estado grave, mientras 164 evolucionan sin complicaciones. Otros dos fueron evacuados en las pasadas semanas a sus países de origen.



Por otra parte, 555 personas se encuentran ingresadas en centros sanitarios al considerarse sujetos de riesgo y otras 1.684 permanecen en sus hogares bajo vigilancia clínico-epidemiológica del sistema de atención primaria.



Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.



El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.



Pese al descenso mantenido en el número de nuevos casos y a la ausencia de contagios durante más de dos semanas en varias provincias del país, las autoridades todavía no han avanzado un calendario de desescalada y sostienen que las medidas seguirán vigentes mientras exista algún riesgo.