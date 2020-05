Cuba registra ligero repunte con 22 nuevos casos de covid-19 sin muertes

La isla no anuncia más decesos por coronavirus desde el miércoles, por lo que el conteo de fallecidos se mantiene en 79.

Por EFE 05:18 PM / 16/05/2020

Cuba registró este sábado 16 de mayo un ligero repunte en los contagios diarios de covid-19, con 22 nuevos casos confirmados para un total de 1.862 positivos hasta la fecha, el tercer día consecutivo sin muertes, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba.







La cifra de infectados de este sábado representa un pequeño incremento comparado con los contagiados de los últimos días, sobre todo del pasado miércoles, cuando se reportaron solo 6 enfermos, el número más bajo desde fines de marzo.







De los nuevos casos, todos cubanos, dos corresponden a La Habana, uno a Camagüey (centro) y 19 a la occidental provincia de Matanzas, y solo en dos se investiga aún la fuente de infección. El resto son contactos de personas diagnosticadas anteriormente.







El 81,8 % de los nuevos positivos se mostraban asintomáticos, una tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias de la isla, donde casi la mitad (49,6 %) del acumulado de enfermos de covid-19 no presentaron síntomas.







Los contagiados de este sábado fueron detectados entre 2.460 pruebas completadas la víspera, con lo que se eleva a 79.834 el total de estudios PCR realizados en el país, complementados con miles de test rápidos provenientes en su mayoría de China.







72 horas sin muertes







Cuba no anuncia nuevas muertes por coronavirus desde el pasado miércoles, por lo que el conteo de fallecidos se mantiene en 79. "Es un momento de alivio cuando no tenemos que lamentar nuevos fallecidos", afirmó hoy el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva diaria.







También se mantiene la tendencia de más altas médicas que contagios, con 35 nuevos recuperados para un total de 1.460.







En hospitales cubanos se mantienen ingresados 981 pacientes, entre ellos 639 sospechosos de portar la enfermedad y 321 confirmados, una de las "cifras más bajas desde que comenzamos con los ingresos por el virus" a mediados de marzo pasado, confirmó el doctor Durán.







Otras 3.365 personas se mantienen aisladas en sus hogares y son vigilados desde la atención primaria de salud.







Las cifras diarias de personas ingresadas en centros sanitarios cubanos ascendieron casi a 4.000 en abril pasado, el mes con la mayor cantidad de casos y en el que se produjo el pico de la epidemia en el país, según comprobaron después los especialistas.







Los casos de riesgo confinados en sus casas llegaron a sobrepasar los 7.000 en todo el país.







De los 321 pacientes ingresados, 314 presentan una evolución estable. En cuidados intensivos permanecen dos personas en estado crítico (uno menos que la víspera) y cinco graves (uno menos).







Estudios masivos en marcha







El director de Epidemiología declaró que "van en marcha" dos estudios poblacionales: uno, que abarca de momento a 4.000 personas, para detectar la prevalencia de la enfermedad y otro al azar para detectar la presencia del virus en individuos que no son considerados de riesgo ni han tenido contacto con otros infectados.







En este último, que comenzó por La Habana pero se extenderá a todo el país próximamente, el propósito es identificar rápidamente y aislar a los infectados para evitar nuevos brotes del virus.







El doctor Durán aseguró que ofrecerán más información cuando tengan resultados más elaborados.







También confirmó que hasta ahora no tienen los elementos para dar una conclusión sobre la existencia de pacientes reinfectados, pero sí mencionó "casos aislados que después de dar negativo en las pruebas, a los pocos días han vuelto a dar positivo".







Esto "juega mucho con las características de este virus", pero "no podemos hablar de reinfección", insistió Durán.







Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada de covid-19, con medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.







El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.