Cuba confirmó 40 nuevos casos para un acumulado de 766

En la isla aumentó a 132 el total de pacientes recuperados.

Por: EFE 04:21 PM / 14/04/2020

Cuba confirmó 40 nuevos casos de Covid-19 para un acumulado de 766 positivos hasta este martes 14-A, día en que no se reportaron más muertes y aumentó a 132 el total de pacientes recuperados.



Los nuevos enfermos fueron detectados entre 1.634 pruebas PCR completadas la víspera, elevando a más de 18.800 los estudios realizados en la isla, informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), Francisco Durán, en el parte diario televisado.



Este reporte mantiene la tendencia de las cifras diarias de contagios en la última semana, que oscilan entre 30 y 61 positivos.



De los nuevos casos todos son cubanos con edades entre 8 y 88 años, 23 se habrían infectado por el contacto con otros positivos y todavía queda por confirmar el origen del contagio en los restantes 17.



En los hospitales cubanos hay nueve pacientes en estado crítico y otros tres graves, mientras que 599 no presentan complicaciones y once recibieron el alta médica, lo que eleva a 132 el número de recuperados.



Unas 2.500 personas permanecen aisladas en centros sanitarios y otras 7.167 están confinadas en sus hogares por ser contactos de posibles enfermos.



El total de 766 positivos también incluye 21 fallecidos y dos pacientes evacuados a sus países de origen.



Preguntado por la influencia de las altas temperaturas -Cuba registró esta semana un nuevo récord nacional de 39,7 grados Celsius-, el director de Epidemiología del Minsap insistió en que no está comprobado que el calor impida la propagación del Covid-19 por lo que pidió continuar con las medidas para evitar el contagio.



Cuba se encuentra aún en fase pre-epidémica, aunque ya registra trasmisión autóctona limitada de Covid-19, por lo que el Gobierno ha extremado las medidas preventivas y el fin de semana suspendió todo el transporte público del país y decretó el cierre temporal de los principales centros comerciales.



También se han cerrado escuelas, blindado fronteras, restringido actividades en sectores no imprescindibles, aplazado las pruebas de ingreso a la Educación Superior y suspendido eventos públicos, aunque aún no es obligatorio el confinamiento domiciliario.