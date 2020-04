Cuba confirma 26 casos más e inicia pruebas rápidas

Contagios totales suman 212 y las muertes en la isla son seis por el Covid-19.

Por: EFE 01:05 PM / 01/04/2020

Cuba confirmó 26 nuevos casos de coronavirus, lo que deja un balance de 212 positivos y 6 muertes hasta este miércoles 1-A, día en que comienzan a realizarse pruebas rápidas de forma masiva a los principales grupos de riesgo.



Los 26 casos del miércoles son producto de los 444 test realizados en la víspera -récord diario hasta la fecha- y se mantiene en el rango de las tres jornadas anteriores, en las que los nuevos positivos sumaron 20, 31 y 16 respectivamente.



Entre los nuevos confirmados hay un ciudadano español y los 25 restantes son cubanos que habían tenido contacto con pacientes ya diagnosticados o habían viajado al extranjero recientemente, indicó en conferencia de prensa el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el doctor Francisco Durán.



Aunque no se reportaron este miércoles nuevos fallecidos sí hay 4 personas en estado crítico -todos cubanos de edad avanzada- y un paciente grave, un francés de 72 años, mientras 12 fueron dados de alta, un estadounidense evacuado y 188 permanecen en situación estable.



En aislamiento en instalaciones sanitarias permanecen 2.742 personas, de las que 1.740 son consideradas como sospechosas de portar la enfermedad. Otras 26.278 (861 menos que ayer) están aisladas de forma preventiva en sus hogares por presentar síntomas respiratorios o ser contactos de casos sospechosos.



El director de Epidemiología del Minsap también anunció que este miércoles comenzarán a realizarse pruebas rápidas de forma masiva, después de que llegara al país un lote de 100.000 kits procedentes de China que permitirán confirmar o descartar infecciones de COVID-19 con una prueba de sangre en un tiempo de entre 15 y 30 minutos.



Se someterán al test no solo los sospechosos sino también los contactos de los casos confirmados, los pacientes con enfermedades respiratorias graves de todo tipo, los llegados al país desde el 17 de marzo (parte de los cuales están recluidos en centros de aislamiento) y las personas mayores que viven en residencias de ancianos, según Durán.



El doctor aseguró que las pruebas masivas a estos grupos de riesgo son "resultado de la experiencia" de países que han combatido con éxito el virus, como China, Japón, Corea del Sur o Tailandia.



Los nuevos datos llegan un día después de que el Gobierno anunciara la suspensión de los vuelos comerciales y chárter a sus aeropuertos y la retirada de embarcaciones extranjeras de sus aguas, medida que entrará en vigor el jueves.



Aunque desde hace una semana ya no podían entrar en Cuba personas no residentes, aún quedan en la isla 20.069 turistas, de los que 12.758 son extranjeros y 7.312 cubanos con residencia en otros países.



La isla se encuentra en una fase pre-epidémica ante la pandemia de coronavirus, según el Gobierno, que ha tomado medidas como el cierre de escuelas, la restricción de actividades en sectores no imprescindibles o la suspensión de eventos públicos, entre otras, aunque aún no se ha decretado confinamiento domiciliario.