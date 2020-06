Cuba cierra la semana con 10 nuevos casos de covid

Nueve enfermos son residentes en La Habana, que desde hace algunas semanas se mantiene como epicentro de la pandemia.

Cuba reportó este domingo 14-J 10 nuevos diagnósticos de la covid-19, el doble del día anterior, y por tercer día consecutivo se mantuvo sin muertes a causa de la enfermedad y se prepara para comenzar una recuperación gradual con una serie de medidas anunciadas por las autoridades esta semana.







Este sábado se estudiaron 2.135 muestras, cuyo resultado reveló otros 10 cubanos contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales nueve son residentes en La Habana, que desde hace algunas semanas se mantiene como epicentro de la pandemia.







Hasta la fecha en Cuba se han realizado un total de 133.763 pruebas PCR y kits rápidos -en su mayoría procedentes de China- que han detectado un total de 2.248 personas positivas (1,7 %), según los datos actualizados hoy por el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán.







Seis de los recién detectados son contactos de casos confirmados anteriormente y en tres no se pudo precisar aún la fuente de infección.







Hubo un viajero (de Camagüey) que regresó contagiado del extranjero y fue diagnosticado positivo en un centro de aislamiento, según explicó el especialista en su rueda de prensa diaria sobre el comportamiento de la covid.







Hasta ahora son 78 los infectados en quienes la fuente de su contagio no ha podido ser precisada.







Señaló que de la decena de nuevas infecciones, 8 se encontraban asintomáticos en el momento de ser diagnosticados, como el 80 por ciento de las personas reportadas positivas en las últimas dos semanas, localizadas en las provincias de La Habana y Matanzas, las únicas con casos activos en los últimos quince días.







Más altas que nuevos casos







Las 25 altas médicas otorgadas la víspera son más del doble de los nuevos casos (10) y contribuyeron a elevar a 1.948 los pacientes recuperados de la enfermedad en la isla.







Hoy permanecen ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 435 pacientes, de ellos 213 sospechosos y 214 casos confirmados, detalló el doctor Durán en el nuevo parte.







Entre los 214 pacientes hospitalizados hay cinco reportados en estado grave y 209 (97,6%) evolucionan sin complicaciones.







Otras 501 personas con determinado riesgo epidemiológico se someten a observación en sus hogares.







La cifra de fallecidos es 84, que representan una tasa de letalidad de 3,73% con la cual Cuba se ubica en el lugar 18 entre los países de la región de las Américas.







El doctor Durán subrayó hoy que la mejor vacuna contra la COVID-19 esla prevención y la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas dispuestas.







En esa línea las autoridades cubanas han advertido de que a pesar de ser favorable la situación de la pandemia en la isla, es "fundamental" la responsabilidad ciudadana y evitar el "exceso de confianza", sobre todo cuando se reanuden actividades.







Cuba se mantiene oficialmente en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del SARS-CoV-2, aunque el municipio especial Isla de la Juventud y trece de sus quince provincias no reportan casos desde hace más de dos semanas.







En el país todavía se mantienen en efecto medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.







El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la epidemia estaba controlada en la isla y comunicó el pasado jueves el plan progresivo de desescalada, sin calendario fijo y con tres fases iniciales, que deberá iniciar en las semanas próximas "si no ocurren incidentes" que modifiquen el comportamiento de la enfermedad.