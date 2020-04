Cuba alcanza 21 muertos por el virus y acumula 726 casos

Los nuevos fallecidos son dos hombres cubanos de 62 y 83 años y una mujer de 75.

Por: EFE 12:57 PM / 13/04/2020

Cuba registró este lunes 13-A tres nuevos fallecidos por coronavirus que elevan a 21 las muertes que deja hasta ahora esta enfermedad, mientras otras 57 personas fueron confirmadas como portadoras, para un acumulado de 726 casos en el país.



Los nuevos fallecidos son dos hombres cubanos de 62 y 83 años y una mujer de 75, informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), Francisco Durán, en el parte diario televisado.



El reporte de 57 nuevos casos mantiene la tendencia de las cifras diarias de contagios en la última semana, que se han mantenido entre 30 y 61.



Los positivos del lunes fueron detectados entre 2.076 pruebas PCR completadas la víspera, cifra récord hasta el momento y aproximadamente el doble que hace una semana, elevando a más de 17.000 los estudios realizados en la isla desde el comienzo de la epidemia.



De los nuevos contagiados uno habría contraído el virus en un viaje reciente a España, 49 eran contactos de otros casos confirmados y en 7 de ellos no se ha podido hallar de momento el origen de la infección.



El director de Epidemiología del Minsap advirtió de que el 63,1 % de los positivos por Covid-19 se mostraban asintomáticos en el momento de someterse a las pruebas, por lo que insistió en la importancia de respetar las normas de distanciamiento social y declarar todos los posibles contactos si se tiene la sospecha de portar el virus.



En los hospitales cubanos hay siete personas en estado crítico y otras siete graves, mientras 568 no presentan complicaciones. Otras dos fueron evacuadas a sus países de origen en las pasadas semanas.



Cuba se encuentra aún en fase pre-epidémica, aunque ya registra trasmisión autóctona limitada de Covid-19, por lo que el Gobierno ha extremado las medidas preventivas y el fin de semana suspendió todo el transporte público del país y decretó el cierre temporal de los principales centros comerciales.



También se han cerrado escuelas, restringido actividades en sectores no imprescindibles, aplazado las pruebas de ingreso a la Educación Superior y suspendido eventos públicos, aunque aún no es obligatorio el confinamiento domiciliario.