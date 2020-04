Cuatro periodistas muertos y 14 aislados con síntomas de Covid-19 en Ecuador

El número de fallecimientos ascendió este miércoles a 93, la mayor parte de ellos en Guayas (60).

Por: EFE 06:46 PM / 01/04/2020

Cuatro periodistas murieron y 14 permanecen aislados en la provincia de Guayas, suroeste de Ecuador, tras presentar síntomas de Covid-19, informó este miércoles 1-A la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios).



Tres de los cuatro periodistas fallecidos se sometieron a una prueba para detectar el coronavirus, pero solo se confirmó tras su muerte, algo que está ocurriendo en muchos de los casos en Guayas, la provincia más afectada, con más del 70 % de los 2.748 contagios confirmados en el país.



"Hasta el momento, de los 14 periodistas aislados que tenemos registro, 10 no han logrado hacerse la prueba, el resto está a la espera de los resultados y muchos quieren confirmar si tienen el virus pero hay dificultades como con todas las personas", indicó a Efe María Fernanda Almeida, periodista de Fundamedios.



La fundación registra tres periodistas con diagnóstico positivo para Covid-19, la mayoría con síntomas tras realizar su trabajo en exteriores o entrevistas con personas contagiadas, por lo que los gremios profesionales advierten de que se requieren de medidas de seguridad especiales.



El número de fallecimientos por coronavirus en Ecuador ascendió este miércoles a 93, la mayor parte de ellos en Guayas (60).



El director de Fundamedios, César Ricaurte, consideró que "de parte del Gobierno no se han adoptado medidas de protección, si bien el Consejo de Información sacó un manual", y reveló que desde la fundación se ha pedido la activación del comité para la protección de periodistas, creado el año pasado a raíz de la situación de inseguridad en la frontera norte con Colombia.



"Nos han dicho que no creen oportuno la activación, dado que la situación de inseguridad sanitaria es general, que no solo afecta a los periodistas", explicó.



Ricaurte llamó a que los medios de comunicación garanticen la protección tanto para los equipos periodísticos que salen a las calles, como para los demás profesionales de la comunicación que día a día van de sus casas a su lugar de trabajo.



"Se debe optar por coberturas o entrevistas a distancia, eso sería lo ideal, no solo es el tema de la seguridad de los periodistas que están en pantalla, que son los más visibles, sino también los equipos periodísticos: camarógrafo, fotógrafo, periodistas de prensa escrita", añadió Ricaurte.



Distintas plataformas y organizaciones, así como los propios medios de comunicación han difundido protocolos sobre el cubrimiento periodístico en medio de la pandemia y las medidas de protección e higiene que deben implementar.



Según el balance de marzo de Fundamedios, también se han registrado cuatro agresiones a periodistas mayoritariamente por parte de piratas informáticos que intentan evitar la publicación de investigaciones, como fue el caso del portal "Código Vidrio", que registró problemas en su web oficial o la cuenta de una periodista amenazada con ser "hackeada".