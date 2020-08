Costa Rica reporta récord de contagios en un solo día con 1.193 casos

En las últimas 24 horas han fallecido 10 personas y la cifra de decesos a causa del virus sumó 407 víctimas.

Por: EFE 06:32 PM / 28/08/2020

Costa Rica contabilizó este viernes 28-A una cifra récord de casos nuevos en un día, con un total de 1.193 contagiados de la covid-19, mientras que las autoridades revelaron que el mes de septiembre pondrá a prueba al país por altos reportes diarios de la última semana.







El ministro de Salud, Daniel Salas, afirmó en conferencia de prensa que Costa Rica alcanzó este viernes los 38.485 casos positivos confirmados de covid-19 así como 14.664 personas recuperadas.







Salas también manifestó que en las últimas 24 horas han fallecido 10 personas, y la cifra de decesos a causa del virus sumó 407 víctimas. Además, hay 411 personas hospitalizadas de forma simultánea, de ellas 140 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con edades entre los 13 y los 83 años.







Las autoridades explicaron que durante el mes de julio el país registró cifras muy altas. Sin embargo, en el mes de agosto se estabilizó, pero las cifras de los últimos días hacen prever una presión al sistema de salud.







"Septiembre es un mes que nos va a poner a prueba, estamos en niveles muy altos de reportes diarios y cuando las cosas empiezan a crecer exponencialmente se puede duplicar la cantidad de casos en dos o tres semanas", explicó el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya.







Macaya añadió que: " julio fue terrible en aumentos, este mes (agosto) se estabilizó un poco pero ahora a finales hemos visto aumentos y eso hay que proyectarlo a futuro sobre cuándo van a entrar esas personas contagiadas a los hospitales y unidades de cuidados intensivos".







Datos oficiales indican que la cantidad de camas en cuidados intensivos es de 211, y actualmente hay ocupadas 140 (66,3 %) , la CCSS espera ampliar esa capacidad próximamente a 287.







"Si uno pensara linealmente diría que estamos en la mitad de donde queremos estar pero eso no es una zona de confort y hacemos todo lo posible por ampliar capacidad, pero eso siempre va a ser limitado y por eso hacemos énfasis en que a pesar de la apertura hay que cumplir los protocolos, ya que no podemos decirle a la gente quédese en la casa hasta que haya un vacuna", dijo Macaya.







Lineamientos a prueba de anticuerpos







El Ministerio de Salud publicó este viernes el lineamiento para la adquisición y uso de las pruebas serológicas para la identificación de anticuerpos de SARS-CoV-2. Estas pruebas sanguíneas permiten identificar si una persona ha estado expuesta anteriormente al virus que produce el COVID-19 y por ende desarrolló anticuerpos.







El ministro Salas aclaró en conferencia que estas pruebas no se utilizarán para el diagnóstico de la enfermedad por COVID-19 y no podrán ser usadas para autorizar la entrada o salida de personas al país a través de cualquiera de las fronteras.







Además, los resultados no deben ser utilizados para definir acciones laborales como ingreso, reingreso, salida, contrataciones, despidos, apertura o cierre de los centros de trabajo y estudio.







El Gobierno costarricense anunció esta semana que para septiembre aplicará un modelo de transición con ocho días de cierre y 22 días de apertura para establecimientos comerciales.







Se trata de la implementación de la iniciativa "Costa Rica trabaja y se cuida", que consiste en profundizar la protección de la salud y la vida, pero manteniendo la economía y el empleo con apertura de actividades productivas.