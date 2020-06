Costa Rica investiga el contagio de un bebé de 5 días de nacido por covid-19

El niño nació prematuro por lo que se encuentra internado en el Hospital Nacional de Niños, donde se decidirá el tipo de tratamiento que se aplicará.

Por: EFE 10:26 PM / 01/06/2020

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, informó este lunes 1-J que las autoridades investigan la forma en que se contagió de coronavirus un bebé de apenas 5 días de nacido, el paciente más joven que hasta ahora registra el país centroamericano.







En la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia, Salas explicó que el caso se encuentra en investigación, pues se descartó que el contagio proviniera de la madre o familiares del menor.







"Por el momento se ha descartado que sea la madre o familiares. No hay una claridad de cómo fue el contagio", comentó el ministro.







El funcionario dijo que la investigación buscará determinar la fuente del contagio y si hubo alguna falla en los protocolos sanitarios del centro médico donde nació.







El bebé nació prematuro por lo que se encuentra internado en el Hospital Nacional de Niños, donde se decidirá el tipo de tratamiento que se aplicará.







Salas afirmó que todos los niños que han resultado positivos en el país "han cursado cuadros más benevolentes y muchos de ellos no han desarrollado síntomas", como ha sido la tendencia a nivel mundial con los menores de edad.







De los 1.084 casos de covid-19 que registra Costa Rica hasta este lunes, 93 han correspondido a menores de edad, según los datos del Ministerio de Salud.







La información oficial detalla que de los 1.084 casos, ya se han recuperado 676 (62,3 %), 398 se mantienen activos (36,7 %) y 10 murieron (0,9 %).







En las últimas 24 horas Costa Rica contabilizó 28 casos nuevos.







En la actualidad hay 18 personas hospitalizadas por el virus, de las cuales 5 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.







Este lunes Costa Rica comenzó la segunda fase de reapertura de actividades económicas, que incluye, entre otras cosas, la apertura de museos y hoteles, pero con protocolos sanitarios y limitaciones de aforo; así como la ampliación de los horarios en que pueden operar restaurantes y otros establecimientos.







Este país mantiene restricciones a la circulación de vehículos por número de placa y franjas horarias, así como el cierre de fronteras para extranjeros al menos hasta el 30 de junio.







Los extranjeros que pueden ingresar al país son los residentes, los diplomáticos y los transportistas de carga que no presenten síntomas de covid-19 y que cumplan con un protocolo acordado por los países centroamericanos.