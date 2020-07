Coronavis avanza en Haití: supera los 7.000 casos y tiene 146 fallecidos

Actualmente, hay un total de 16.883 casos sospechosos de la enfermedad, mientras que 3.877 pacientes se han recuperado. De los 7.053 casos confirmados, el 40,8 % son mujeres y el 59,2 % hombres.

Por: EFE 12:37 PM / 19/07/2020

Con 78 nuevos casos confirmados de covid-19 en las últimas 24 horas, Haití alcanzó este domingo 19-J los 7.053 contagios, según revela el último boletín del Ministerio de Salud Pública, que cifra en 146 los fallecidos por la pandemia en el país, con una tasa de letalidad del 2,07 %.



Actualmente, hay un total de 16.883 casos sospechosos de la enfermedad, mientras que 3.877 pacientes se han recuperado. De los 7.053 casos confirmados, el 40,8 % son mujeres y el 59,2 % hombres.



El Departamento del Oeste es el más afectado, con 5.117 casos acumulados, incluidos 38 en las últimas 24 horas, para un total de 58 muertes. Le sigue el Artibonite con 383 casos confirmados, incluidos 8 en la última jornada, para un total de 26 muertes.



El presidente haitiano, Jovenel Moise, decretó la reactivación gradual la actividad económica a partir del 30 de junio, fecha en la que también se reabrieron aeropuertos, puertos y fronteras, y las industrias de subcontratación funcionan a plena capacidad.



Además, las iglesias y lugares de culto han comenzado a funcionar de nuevo recientemente, y la reanudación de las clases está prevista para el próximo 10 de agosto.



Tras la reanudación de la actividad, el Gobierno de Haití pidió a su población "reducir los riesgos" para evitar un rebrote del coronavirus SARS-CoV-2 en el país cuatro meses después de registrarse el primer caso de la enfermedad en la nación caribeña.



Sin embargo, la población mantiene una total laxitud en cuanto al cumplimiento de las medidas de protección recomendadas, situación ante la cual las autoridades insisten en instar constantemente a las personas que estén alerta para evitar contagios y no crean que la enfermedad ya no está en el país.



La situación del covid-19 apenas es noticia en los medios de comunicación haitianos y las autoridades no hablan de la enfermedad en la misma medida en la que lo hacían hace tres meses.