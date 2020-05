Contagios en Perú superan los 65.000, reportados más de 3.000 en un día

El presidente Vizcarra extendió la cuarentena hasta el 24 de mayo, con inmovilización obligatoria durante las noches, cierre de fronteras y con algunas actividades económicas funcionando nuevamente a partir del lunes.

Por: EFE 06:07 PM / 09/05/2020

El número de contagios con el Covid-19 en Perú ascendieron este sábado 9-M a 65.015 casos, con 3.168 enfermos más que el viernes, mientras que los fallecidos se incrementaron en cien y llegan a 1.814, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud.







Transcurridos 55 días de la cuarentena en el país, las autoridades sanitarias han realizado las pruebas de descarte de la pandemia a 494.250 personas, de las cuales 6.220 están hospitalizadas y 20.246 fueron dadas de alta al concluir el tratamiento.







El presidente de Perú, Martín Vizcarra, extendió el viernes la cuarentena hasta el 24 de mayo, con inmovilización obligatoria durante las noches, cierre de fronteras, y con algunas actividades económicas funcionando nuevamente a partir del lunes.







"Tenemos que extender el estado de emergencia por dos semanas más, hasta el domingo 24, porque no sería responsable por parte de nosotros que, cuando estamos con una tasa de contagio mayor de uno, levantarlo. Eso generaría un rebrote", informó Vizcarra.







Esfuerzos para bajar contagios







De acuerdo con la evaluación de la enfermedad en el país, la tasa de contagio tiene que bajar a menos de uno para poder levantar el confinamiento.







"En la actualidad, con esa inmovilización social, cada persona que tiene virus contagia a uno, ya no a tres como era al inicio. Ese esfuerzo ha logrado bajar la tasa de contagio a 1,1 ó 1,2", indicó Vizcarra.







Sin embargo, la rápida propagación del virus ha causado el colapso del sistema sanitario en varias regiones del país, como la amazónica Loreto, donde al menos dos médicos han fallecido contagiados mientras atendían en los hospitales de la ciudad de Iquitos.







Médicos piden ayuda en Iquitos







Este sábado 9-M, cerca de una decena de médicos que trabajan en el combate del Covid-19 en Iquitos clamaron por su traslado a Lima para ser atendidos de urgencia después de haber contraído el virus.







"Estamos muy mal, en mi caso no respiro sin el balón de oxígeno. Cada día mi caso se va agravando, así como yo somos varios médicos que tenemos que ir, que necesitamos evacuar", declaró el médico Harold Cervantes, del hospital regional de Loreto, a RPP Noticias.







El galeno dijo que son ocho médicos los que necesitan el traslado a Lima porque su estado de salud se ha ido agravando, dado que en esta ciudad los centros médicos colapsaron por la cantidad de enfermos y la falta de oxígeno para atenderlos, entre otros insumos.







"El cuadro está avanzando y está afectando mis pulmones. Necesito un balón a mi costado para respirar, porque sino no respiro. Mi caso es muy grave. No quiero ser una estadística, queremos seguir trabajando", agregó Cervantes a la emisora.







Acuden a vuelos privados





Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, pidió a los empresarios que tienen aviones particulares que puedan ayudar en el traslado de los médicos enfermos que están en Iquitos, pues no han logrado una respuesta de las fuerzas armadas, que realizan los vuelos humanitarios en estos días de cuarentena por la emergencia sanitaria.







"Estamos esperando al Grupo Romero, al señor Dionisio Romero, que nos pueda ayudar. Él tiene un avión grande y nos puede ayudar a traer a diez médicos", dijo Palacios a RPP Noticias.







El decano explicó que para acceder a los vuelos humanitarios tienen que tener la autorización del ministerio de Salud, pero que al no haberla obtenido estaban a la espera de que se presente otra alternativa.